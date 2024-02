Oficial IATA: Traficul global de pasageri încă nu şi-a revenit la nivelul de dinainte de pandemie / Kamil Al-Awadhi: Nu cred că preţul biletelor va mai creşte

Traficul global de pasageri încă nu şi-a revenit la nivelul de dinainte de pandemie, mai ales în Asia, a declarat pentru News.ro Kamil Al-Awadhi, regional vice president Africa&Orientul Mijlociu al Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA). În ceea ce priveşte preţul biletelor de avion, acesta a afirmat că nu crede că va mai creşte, considerând că a fost stabil în ultimul an, acesta menţionând că IATA încearcă să discute cu guvernele, cu companiile aeriene şi cu aeroporturile şi cu furnizorii de servicii la sol pe care încearcă să-i convingă să ţină preţurile în jos, transmite News.ro.

”În general, am încheiat anul 2023 cu cifrele raportate înainte de pandemie. Însă sunt câteva ţări, în Asia, China de exemplu, care nu au depăşit acest număr. Dar în general, în Europa, SUA şi în Orientul Mijlociu au atins rezultatele din 2019 sau chiar le-au depăşit. Însă la nivel global, nu a fost atins nivelul de dinainte de pandemie, din cauză că Asia s-a redeschis mai târziu din cauza pandemiei de coronavirus, iar China chiar şi mai târziu”, a declarat pentru News.ro Kamil Al-Awadhi, regional vice president Africa&Orientul Mijlociu al Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA).

Acesta participă zilele acestea la cea de-a 11-a ediţie a Arab Aviation Summit, în Ras Al Khaimah, Emiratele Arabe Unite.

Vorbind de tensiunile geopolitice, acesta a spus că ţările sunt încă afectate, în funcţie de locaţia geografică şi de tipul de afacere pe care îl desfăşori.

”De exemplu, Egiptul a avut de suferit din mai multe motive: turismul s-a prăbuşit, plus alte câteva evenimente consecutive, care a început cu războiul dintre Rusia şi Ucraina, plus problemele de la Marea Roşie. Acestea au impactat foarte rău Egiptul”, a explicat el.

Potrivit reprezentantului IATA, imediat după pandemie, companiile aviatice au fost nevoite să opereze eficient, la fel aeroporturile, firmele de handling şi au dovedit rezilienţă, pentru a putea supravieţui.

În ceea ce priveşte biletele de avion, care s-au scumpit după ce călătoriile s-au reluat, el afirmă că au fost stabile în ultimul an.

”Ele nu continuă să se scumpească, au fost destul de stabile în ultimul an. Costul cu care facem afaceri a urcat. Când zbori de la A la B plăteşti mai mult indiferent de ţară din care zbori, iar când aterizezi plăteşti şi mai mult pe aeroportul pe care aterizezi, când parchezi plăteşti mai mult, taxele sunt şi ele mai mari, în toate ţările de care eu ştiu. Nimic nu a rămas la acelaşi cost ca în 2019. Iar acele costuri trebuie să meargă undeva şi atunci merge în preţul biletului de avion. Să nu uităm, companiile aviatice înregistrau pierderi când parcau avioanele, cifre, bani de care nici nu îţi imaginezi că o companie aeriană îi pierde zilnic, milioane (de dolari, n.r.). Trebuiau să supravieţuiască şi astfel au luat împrumuturi. Un dolar înseamnă acum un dolar plus taxa de împrumut. Aşadar, totul a devenit mai scump, să nu uităm combustibilul. Ţiţeiul are un preţ, kerosenul are alt preţ, este o diferenţă între ele, care a devenit şi mai mare, dintre baril şi combustibilul din aviaţie. Dacă te uiţi în Africa, este o diferenţă de 50 de dolari între ele. Iată de ce au urcat preţurile”, a spus el.

Întrebat dacă preţul biletelor de avion va continua să urce, reprezentantul IATA a răspuns că nu crede că va mai creşte.

”Suntem într-un punct în care IATA încearcă să discute cu guvernele, cu companiile aeriene şi cu aeroporturile şi cu furnizorii de servicii la sol să îi determinăm să înţeleagă că a mai adăuga un cost la orice va distruge industria şi vor ajunge să piardă în final, deoarece vor pune industria într-o poziţie dificilă, fie prin scumpirea biletelor de avion, fie vor fi mai puţini pasageri care călătoresc, iar asta înseamnă mai puţine zboruri spre aeroporturi, ceea ce le va afecta în mod negativ”, a precizat Kamil Al-Awadhi, care a menţionat că încearcă să convingă factorii de decizie să ţină preţurile în jos.

Cererea pentru transportul aerian, unul din sectoarele care încă se resimt în urma pandemiei, a crescut în 2023cu 36,9%, faţă de anul 2022, dar rămâne la 94,1% faţă de nivelul din 2019, înaintea pandemiei, după cum arată datele publicate luna aceasta de Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Aerieni (IATA).

Traficul internaţional a crescut cu 41,6% anul trecut, comparativ cu 2022, ajungând la 88,6% faţă de nivelul din 2019, în timp ce traficul intern a crescut cu 30,4% şi este cu 3,9% peste nivelul din 2019.

Cel mai semnificativ avans, de 126,1%, s-a înregistrat anul trecut la operatorii aerieni din Asia-Pacific, în timp ce traficul internaţional la companiile aeriene europene a crescut cu 22%, iar la cele din Orientul Mijlociu cu 33,3%.

IATA anunţase anterior că se aşteaptă ca în 2024 companiile aeriene din întreaga lume să transporte 4,7 miliarde de pasageri, un nou ”record istoric”, depăşind precedentul maxim istoric de 4,54 miliarde de pasageri transportaţi în 2019, înainte de pandemie.

Companiile aeriene au înregistrat pierderi cumulate de 183 miliarde de dolari între 2020 şi 2022, fiind unul din sectoarele cele mai afectate de criza sanitară, din cauza închiderii frontierelor şi a altor restricţii de deplasare.