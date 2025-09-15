Oficial american: Programul Iranului de îmbogăţire a uraniului trebuie „desfiinţat complet” / Teheranul insistă că are dreptul de a îmbogăţi uraniu

Programul Iranului de îmbogăţire a uraniului trebuie „desfiinţat complet”, a declarat luni secretarul american pentru energie, Chris Wright, în cadrul Adunării generale anuale a AIEA (Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, organismul de supraveghere nucleară al ONU), transmite Reuters, transmite Agerpres.

În iunie, SUA şi Israelul au bombardat instalaţii iraniene de îmbogăţire a uraniului, argumentând că republica islamică se apropie prea mult de capacitatea de a produce o armă nucleară, chiar dacă AIEA, care inspectează facilităţile nucleare ale Iranului, a afirmat că nu are indicii credibile privind un program coordonat de arme, aminteşte Reuters.

Totuşi, AIEA a notat că este îngrijorător faptul că Iranul a acumulat aproximativ 440,9 kg de uraniu îmbogăţit până la o puritate de până la 60%, destul de aproape de 90%, nivelul de îmbogăţire la care acesta poate fi folosit pentru producerea de armament. Potrivit criteriilor agenţiei nucleare a ONU, o asemenea cantitate este suficientă, dacă este îmbogăţită în continuare, pentru 10 bombe nucleare.

Instalaţiile de îmbogăţire ale Iranului au fost grav avariate sau distruse în atacuri, dar este mai puţin clar ce s-a întâmplat cu stocul său de uraniu îmbogăţit. Ulterior raidurilor, AIEA nu a putut efectua inspecţii de verificare.

„Dacă nu era deja suficient de clar, voi reafirma poziţia Statelor Unite cu privire la Iran”, a spus Wright într-un discurs adresat reuniunii statelor membre ale AIEA.

„Calea Iranului către arme nucleare, inclusiv toate capacităţile de îmbogăţire (a uraniului) şi de reprocesare (a plutoniului), trebuie complet desfiinţată”, a insistat el.

Marea Britanie, Franţa şi Germania, cunoscute sub numele de E3, au iniţiat un proces cu o durată de o lună pentru a reintroduce sancţiunile împotriva Iranului, ridicate în baza acordului nuclear din 2015, care a eşuat însă după ce preşedintele Donald Trump a retras Statele Unite, în 2018.

E3 afirmă că ar putea amâna finalizarea acestui proces dacă Iranul permite reluarea completă a inspecţiilor AIEA, îşi declară uraniul îmbogăţit şi desfăşoară negocieri nucleare directe cu SUA. Iranul a ajuns la un acord cu AIEA săptămâna trecută pentru a deschide calea către reluarea inspecţiilor, dar nu este clar dacă se vor face suficiente progrese pentru a-i satisface pe europeni.

Teheranul insistă că are dreptul de a îmbogăţi uraniu, aşa cum fac toate statele membre în Tratatul de neproliferare nucleară (TNP), cu condiţia să utilizeze tehnologia nucleară exclusiv în scopuri paşnice, şi neagă că ar vrea să obţină arme nucleare.

În contrast, mai notează Reuters, Israelul nu este parte la TNP şi este considerat pe scară largă singura ţară din Orientul Mijlociu care deţine arme nucleare. Politica Israelului este de a nu comenta acest subiect.

„Sperăm ca dialogul să fie reluat şi sperăm că va avea succes. Cred că există o şansă rezonabilă să aibă succes”, a mai afirmat Wright ulterior într-o conferinţă de presă.

Întrebat ce oferă Statele Unite Iranului, el a adăugat: „Reîntoarcerea în comunitatea naţiunilor comerciale, ridicarea sancţiunilor. Ar fi un succes pentru poporul iranian şi am discutat şi despre alte lucruri, aşa că există o mulţime de motive pentru ca Iranul să abandoneze programul de arme nucleare”.