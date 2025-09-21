O terapie experimentală pentru o afecţiune precanceroasă a sângelui a generat un răspuns de 100%, potrivit rezultatelor prezentate la reuniunea anuală a Societăţii Internaţionale pentru Mielom

Un tratament, administrat experimental pacienţilor cu o afecţiune precanceroasă care poate evolua către cancer de sânge, a demonstrat rezultate remarcabile într-un studiu clinic de fază intermediară, prezentat la reuniunea anuală a Societăţii Internaţionale pentru Mielom (International Myeloma Society / IMS), care se desfăşoară între 17 – 20 septembrie, în Toronto, Canada, transmite News.ro.

Studiul a vizat pacienţi cu mielom multiplu asimptomatic (SMM) latent cu risc crescut, o afecţiune precanceroasă a măduvei osoase, caracterizată prin proliferarea necontrolată a celulelor plasmatice anormale, care produc o proteină monoclonala (proteină M) în cantităţi moderate, fără a cauza leziuni osoase sau alte complicaţii specifice mielomului multiplu activ.

Totuşi, prezenţa acestor factori (risc crescut) indică o probabilitate mai mare de a progresa în timp către mielom multiplu activ, un tip de cancer al sângelui.

În Statele Unite, se estimează că apar anual aproximativ 4.900 de cazuri noi de SMM, dintre care 1.300-1.600 reprezintă forme cu risc crescut.

În studiul clinic, prezentat la reuniunea anuală a Societăţii Internaţionale pentru Mielom, care se desfăşoară între 17 – 20 septembrie, în Toronto, terapia cu anticorp bispecific Lynozyfic (linvoseltamab), dezvoltată de compania farmaceutică americană Regeneron, a determinat un răspuns general pozitiv la toţi cei 24 de pacienţi care au fost incluşi în studiu.

Mai mult, la 83,3% dintre participanţi boala a dispărut complet după un an de tratament, iar la un procent total de 36,8% s-a obţinut remisie completă după o perioadă mediană de 3,9 luni de tratament.

Aceste rezultate indică un potenţial major pentru prevenirea progresiei către cancer, în condiţiile în care în prezent nu există tratamente aprobate pentru SMM.

Linvoseltamab este un anticorp bispecific imunoglobulină G4 (IgG4), produs în celule ovariene de hamster chinezesc (CHO) prin tehnologia ADN-ului recombinant. Un anticorp bispecific se leagă de două ţinte diferite, conectând celulele imune de cele canceroase şi stimulând distrugerea tumorii.

Andres Sirulnik, directorul pentru dezvoltare clinică în hematologie al companiei farma, a subliniat că aceste răspunsuri se pot intensifica pe parcursul tratamentului, ceea ce ar putea creşte posibilitatea vindecării pentru unii pacienţi.

Medicamentul este deja aprobat pentru tratamentul mielomului multiplu recidivant la pacienţi care au primit cel puţin patru linii de terapie anterioare, iar extinderea utilizării sale în stadiile incipiente ar putea creşte beneficiul pentru mai mulţi pacienţi.

Anterior, un comitet consultativ al Administraţiei pentru Alimente şi Medicamente (FDA) din Statele Unite a emis o recomandare favorabilă la începutul acestui an pentru un alt tratament al SMM, Darzalex Faspro, dezvoltat de grupul american Johnson & Johnson (J&J).

Această evoluţie marchează un moment important în dezvoltarea de noi opţiuni terapeutice pentru pacienţii cu afecţiuni precanceroase ale sângelui, unde în prezent strategiile se bazează doar pe monitorizare activă – urmărirea periodică a evoluţiei bolii fără iniţierea unui tratament.