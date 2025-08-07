O tânără de 22 de ani din Iași a ajuns la a cincea cezariană / Ultima, la mai puțin de un an de la nașterea anterioară / Medic: ”Tot mai frecvent apar cazuri în care femeile ajung la a treia sau chiar a patra cezariană, fără să fi avut pauza necesară între sarcini”

O tânără de 22 de ani din Iași a ajuns la a cincea naștere prin cezariană. Deși este un caz izolat, medicii avertizează că tot mai multe gravide ajung să nască prin a treia sau chiar a patra cezariană, în condițiile în care recomandarea medicală este de a nu depăși două astfel de intervenții, relatează Ziarul de Iași.

Dr. Mădălina Ciuhodaru, șefa Secției din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Elena Doamna”, a declarat că tânăra a avut prima sarcină la vârsta de 17 ani, iar de atunci a născut în fiecare an prin cezariană, fără perioade de repaus între sarcini. Medicul atrage atenția că, după o naștere prin cezariană, este recomandată o pauză de cel puțin doi ani, iar numărul total de cezariene nu ar trebui să depășească două intervenții.

„Printre aceste sarcini s-a numărat și una oprită din evoluție la 31 de săptămâni, fiind necesară o cezariană pentru extragerea unui făt decedat, pe fondul hipertensiunii. Așadar, una dintre intervenții a fost efectuată în contextul unei complicații severe, iar tânăra a ajuns să aibă cinci cezariene, cu intervale foarte scurte între nașteri. După a patra cezariană, copilul născut avea un an și opt luni, iar cea de-a cincea intervenție a avut loc la mai puțin de un an de la nașterea anterioară”, a precizat dr. Ciuhodaru.

Medicul atrage atenția că riscurile nu țin doar de numărul mare de sarcini într-un interval scurt, ci mai ales de faptul că pacienta a trecut prin cinci intervenții chirurgicale majore, aproape una în fiecare an.

„Numărul cezarienelor este în continuă creștere. Tot mai frecvent apar cazuri în care femeile ajung la a treia sau chiar a patra cezariană, fără să fi avut pauza necesară între sarcini. Ideal ar fi ca, după o cezariană, să existe o perioadă de repaus de cel puțin doi ani, iar după două astfel de intervenții, să se evite o a treia”, a declarat dr. Mădălina Ciuhodaru.