G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

O tânără a fost atacată pe o stradă din Galați de un…

sursa foto: captura video

O tânără a fost atacată pe o stradă din Galați de un câine Amstaff / Victima a fost rănită în zona abdomenului

Articole30 Aug 0 comentarii

O tânără de 26 de ani a fost atacată de un câine din rasa Amstaff, pe o stradă din Galaţi. Câinele a rămas nesupravegheat şi a atacat-o, rănind-o în zona abdomenului. Victima a fost transportată de urgenţă la spital. La faţa locului au intervenit poliţiştii care l-au identificat pe proprietarul câinelui pe care l-au amendat cu 15.000 de lei şi au deschis dosar penal pe numele acestuia, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”La data de 29 august 2025, la ora 22:35, Secţia 3 Poliţie Galaţi a fost sesizată, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, cu privire la faptul că, pe strada Brăilei, din municipiul Galaţi, un câine aparţinând unei rase periculoase, lăsat nesupravegheat, a devenit agresiv şi a rănit o femeie.  La faţa locului s-au deplasat de urgenţă un echipaj de Poliţie şi unul de Jandarmerie, care au imobilizat animalul cu ajutorul unui dispozitiv de capturare de tip lasou. Din verificările efectuate, poliţiştii au stabilit că o tânără de 26 de ani, în timp ce îşi plimba câinele de talie mică, ar fi fost atacată de un câine din rasa Amstaff, care i-a provocat o zgârietură în zona abdomenului. Aceasta a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate”, a transmis IPJ Galaţi.

La faţa locului au intervenit şi poliţişti din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor, care, în scurt timp, au identificat proprietarul câinelui, un tânăr de 20 de ani, care a fost amendat cu 15.000 lei, pentru nerespectarea regimului de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi.

În cauză a fost deschis şi un dosar penal  pntru neluarea de către proprietarul câinelui sau deţinătorul temporar, a măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Campania electorală din Cehia, zguduită de un scandal în care e implicată o apropiată a fostului premier Babiš / Margita Balaštíková e acuzată că a încercat să angajeze un asasin pentru a ucide câinele noii iubite a fostului ei soţ

Articole21 Aug • 314 vizualizări
0 comentarii

Tânăra de 19 ani moartă în Spitalul Judeţean de Urgenţă Braşov la o săptămână după ce a născut / Legiștii au stabilit că avea o infecţie bacteriană

Articole8 Aug 2025 • 2.194 vizualizări
0 comentarii

O tânără de 23 de ani dintr-o comună din județul Călărași este acuzată că a bătut şi dezbrăcat complet o adolescentă de 15 ani cu care se certase, obligând-o să meargă aşa aproape jumătate de kilometru, până la un local din localitate / Femeia, propusă pentru arestare

Articole4 Aug 2025 • 2.038 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.