O republicană din Congresul SUA vrea să blocheze accesul la toaleta femeilor a primei transsexuale alese la Capitoliu

O republicană a prezentat un text prin care vrea să împiedice prima persoană transsexuală aleasă în Congresul american să aibă acces în toaleta femeilor de la Capitoliu, provocând critici din partea taberei democrate, relatează AFP, citată de News.ro.

”Bărbaţii biologici nu au ce să caute în spaţiile private ale femeilor şi basta”, a scris aleasa Nancy Mace într-un mesaj pe X, prezentându-şi proiectul de rezoluţie.

Textul o vizează pe democrata Sarah McBride, care a devenit la începutul lui noiembrie prima femeie transsexuală aleasă în Congresul american, şi aprig denunţat de către democraţi.

”Este de o cruzime fără limite”, denunţă aleasa Becca Balint, care cataloghează textul drept ”odios”.

”Rezoluţia lui Nancy Mace este un demers patetic de a atrage atenţia lui Trump şi presei”, denunţă Mark Pocan, care conduce Comisia LGBT+ din Congres. ”Iar persoanele transgen plătesc preţul”, a denunţat el la AFP.

Întrebat, preşedintele republican al Camerei Reprezentanţilor Mike Johnson a dat asigurări că este vorba despre ”o problemă pe care Congresul nu a trebuit niciodată să o soluţioneze mai înainte”.



BREAKING: Speaker Mike Johnson just said the most savage thing he’s ever said

„Let me be unequivocally clear. A man is a man, and a woman is a woman. And a man cannot become a woman.”

This means Congressman Sarah McBride will NOT be allowed to use the women’s bathroom. pic.twitter.com/kj6FwjMWH2

— George (@BehizyTweets) November 19, 2024

Drepturile persoanelor transsexuale s-au aflat între subiectele fierbinţi ale acestei campanii în alegerile prezidenţiale şi legislative americane.

Accesul la toalete este unul dintre subiectele dezbătute, iar republicanii se opun ca femeile transsexuale să aibă acces la toalete pentru femei. Ei pretind că acest lucru ar permite ”să se protejeze” femeile şi fetele.

Sarah McBride a deplâns, la rândul său, o ”manevră a extremei drepte” menită să ”facă să se uite faptul că ei nu au nicio soluţie reală de propus la problemele americanilor”.

Ea declară că este conştientă de imaginea sa de pionieră şi anunţa recent că priorităţile sale în Congres sunt în principal costul îngrijirii copiilor, locuinţei şi sănătăţii şi dreptul la avort.

