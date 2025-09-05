O profesoară a fost rănită într-o şcoală din orașul german Essen într-un atac cu cuțitul / Atacatorul este elev al școlii unde a avut loc agresiunea și a fost rănit prin împușcare de polițiști

Un profesor a fost rănit vineri dimineaţa într-un atac cu cuţitul într-o şcoală de formare profesională din Essen, în vestul Germaniei, iar în urma unei „intervenţii de amploare” a poliţiei atacatorul a fost arestat şi rănit cu focuri de armă, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

„Profesorul a fost înjunghiat de mai multe ori în timpul atacului”, a anunţat iniţial pe reţeaua socială X poliţia landului Renania de Nord-Westfalia, precizând că a desfăşurat numeroase efective la faţa locului.

La scurt timp, poliţia a raportat că atacatorul a fost arestat şi rănit cu focuri de armă. „În timpul arestării, agenţii au făcut uz de armă de foc. Suspectul a fost rănit şi primeşte în prezent îngrijiri medicale”, a declarat poliţia, fără a oferi deocamdată alte informaţii asupra atacului sau identităţii atacatorului.

Un purtător de cuvânt al poliţiei din Essen, Pascal Pettinato, a declarat pentru postul de televiziune NTV că nu poate spune dacă a fost vorba despre „un atac ţintit sau nu”.

Profesorul rănit a fost dus la spital, potrivit poliţiei, însă deocamdată nu au fost făcute publice informaţii cu privire la starea de sănătate a victimei.

Potrivit cotidianului german Bild, victima ar fi o femeie care a fost înjunghiată în abdomen şi care necesită o operaţie chirurgicală de urgenţă. Autorul agresiunii ar fi un elev al acestei şcoli de formare profesională, potrivit aceluiaşi cotidian.

Germania a cunoscut în ultimele luni mai multe atacuri sângeroase cu armă albă care au şocat ţara, atentate cu motivaţie jihadistă şi violenţe ale extremei drepte care au adus în prim plan probleme de securitate.