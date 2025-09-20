O pană a telefoanelor din Australia a provocat trei decese, din cauza lipsei de acces la serviciile de urgenţă / Guvernul a acuzat compania de telecomunicaţii Optus că „i-a abandonat pe australieni”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Guvernul Australiei a acuzat sâmbătă compania de telecomunicaţii Optus că „i-a abandonat pe australieni”, după ce trei oameni au murit din cauza întreruperii accesului la serviciile de urgenţă, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

O pană a reţelei telefonice produsă joi seara a afectat circa 600 de locuitori din trei regiuni, timp de cel puţin zece ore.

În statul Australia de Sud au murit în acest context un bebeluş de şase săptămâni şi o femeie de 68 de ani, a anunţat poliţia. În Australia de Vest a fost raportat încă un deces, conform presei locale.

Ministrul comunicaţiilor, Anika Wells, a declarat sâmbătă că Optus nu i-a ajutat pe australieni „atunci când aveau cea mai mare nevoie”, iar „acest lucru este inacceptabil”. „Optus şi toţi furnizorii de telecomunicaţii au obligaţii în virtutea legii australiene de a garanta apelurile la serviciile de urgenţă”, a reamintit ea, anunţând că este în curs o anchetă a autorităţii de reglementare a comunicaţiilor.

Compania implicată ar putea să fie amendată sau să suporte alte sancţiuni juridice. Optus a fost condamnată deja în 2023 la o amendă de 12 milioane de dolari australieni (circa 6,7 milioane de euro) după o pană care a întrerupt accesul mobil la internet timp de 12 ore.