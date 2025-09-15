G4Media.ro
O nouă statistică nefavorabilă pentru Ruben Amorim: Man United s-ar clasa pe…

Ruben Amorim
Facebook/Ruben Amorim

O nouă statistică nefavorabilă pentru Ruben Amorim: Man United s-ar clasa pe ultimul loc în Premier League de la sosirea sa pe banca tehnică

Sportz15 Sep 0 comentarii

O nouă statistică publicată de L’Equipe oglindește situația lui Manchester United din ultima perioadă, și mai exact încercarea nereușită a lui Ruben Amorim de a opri unul dintre cel mai mare cluburi de tradiție ale Angliei dintr-o cădere liberă.

Dacă Premier League ar fi început odată cu numirea tehnicianului portughez pe banca echipei de pe Old Trafford, în noiembrie 2024, și excluzând retrogradatele și promovatele de anul trecut, Red Devils, din nou învinși duminică în derby-ul orașului (0-3), s-ar afla pe ultimul loc în campionat.

Echipa fostului antrenor de la Lisabona are doar patru puncte de la începutul sezonului. Este cel mai slab start de sezon al lui United din ultimii 23 de ani, în continuitatea unui exercițiu precedent deja extrem de delicat, încheiat pe locul 15 în campionat.

Tehnicianul portughez preluase Manchester United în etapa a 11-a și adunase 27 de puncte, ceea ce făcea ca echipa lui să fie a 16-a în Premier League pe parcursul primei părți a mandatului său. Red Devils aveau atunci în față Tottenham (22 de puncte). Însă, la acest început de sezon, Spurs și-au revenit și au deja nouă puncte în patru meciuri. În clasamentul „onorific” cumulat al Premier League de la 11 noiembrie 2024, data instalării lui Amorim, Tottenham depășește astfel Manchester United la golaveraj (31 de puncte fiecare, +9 pentru Spurs).

Consecința directă se regăsește în clasamentul cumulat al Premier League de la 11 noiembrie 2024, Manchester United ocupă ultimul loc, excluzând, desigur, cele trei retrogradate de anul trecut (Ipswich Town, Leicester City și Southampton) și cele trei promovate din acest sezon (Leeds United, Burnley și Sunderland), care nu au disputat același număr de meciuri.

De asemenea, super-computerul Opta arată, potrivit calculelor sale, că Man United ar avea mai multe șanse să retrogradeze în acest sezon decât să termine în primele 5 după înfrângerea cu City.

