Reacția lui Ruben Amorim după înfrângerea la scor de neprezentare în derby-ul cu Man City: „Sufăr mai mult decât ei”

Manchester United pare că nu găsește calea să oprească căderea liberă din care este de luni bune după ce a înregistrat o nouă înfrângere duminică seară, de data aceasta una care cântărește greu – 0-3 în derby-ul orașului cu Manchester City.

A fost al treilea eșec din ultimele cinci meciuri pentru United, printre ele numărându-se și dezamăgirea cu Grimsby Town din Carabao Cup. Rezultatul cu City a lăsat formația de pe Old Trafford pe locul 14 în campionat.

Ruben Amorim s-a prezentat în fața jurnaliștilor sincer și combativ. „Băieți, înțeleg asta și accept, nu e un record pe care ar trebui să-l aibă Manchester United”, le-a spus el jurnaliștilor. „Sunt multe lucruri despre care nu aveți idee ce s-au întâmplat în aceste luni, dar accept.

Dar eu nu o să mă schimb. Când vreau să-mi schimb filosofia, o să o schimb. Dacă nu, va trebui să schimbați omul. Și despre asta vom vorbi la fiecare meci pe care îl pierdem. Eu joc în felul meu și o să joc în felul meu până când voi decide altfel.”

Erling Haaland a fost o piesă centrală din victoria „cetățenilor”, înscriind două goluri, alături de Foden, care s-a trecut și el pe lista marcatorilor la prima sa titularizare a sezonului.

United a avut totuși momentele sale. Noua achiziție Bryan Mbeumo l-a forțat pe noul portar al lui City, Gianluigi Donnarumma, să scoată o paradă de clasă mondială în repriza secundă. Însă lipsa de eficiență în atac și fragilitățile defensive au fost evidente.

Fanii lui City l-au ironizat pe Amorim cu scandări de tipul „Ești concediat dimineața următoare”.

Întrebat ce mesaj transmite suporterilor prin decizia de a nu-și abandona filosofia fotbalistică, Amorim a răspuns: „Mesajul meu este că o să dau totul. O să fac tot ce pot, întotdeauna gândindu-mă la ce e mai bine pentru club. Asta a fost mereu mesajul meu. Restul nu e decizia mea. Îmi doresc cu adevărat să câștig meciuri, așa că sufăr mai mult decât ei.”

Cu Chelsea urmând să vină pe Old Trafford sâmbătă și fără fotbal european care să mai distragă atenția de la problemele interne, hotărârea lui Amorim va fi din nou pusă la încercare – și foarte curând.