O linie electrică care va conecta România și Republica Moldova va fi construită cu sprijinul SUA / De ce este importantă linia în lungime de 190 de kilometri
Premierul Dorin Recean anunță investiția Guvernului SUA în construcția integrală a liniei energetice Strășeni – Gutinaș, „un pas important pentru securitatea energetică a Republicii Moldova”, potrivit Rador Radio România.
„Datorită parteneriatului pentru investiții cu Statele Unite ale Americii, vom construi linia Strășeni-Gutinaș – o nouă conexiune care înseamnă eliminarea șantajului energetic și garanția energiei electrice.
Această linie va avea o lungime de 190 km și va conecta direct Republica Moldova de România și de rețeaua europeană.
Cu o investiție în valoare de 130 de milioane de dolari a Guvernului Statelor Unite ale Americii, vom construi linia de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș”, a spus premierul Dorin Recean potrivit unui comunicat al Guvernului.
În acest context premierul Dorin Recean a mulțumit Guvernului Statelor Unite pentru această investiție în viitorul european al Republicii Moldova.
Rep. Moldova construiește în prezent o linia electrică Chișinău-Vulcănești care urmează să fie gata în acest an, și alte două conexiuni de înaltă tensiune, una pe segmentul de nord al țării cu Bălți – Suceava care se afla la etapa de proiectare și a doua pe regiunea de centru a Republicii Moldova, Strășeni-Gutinaș, a anunțat premierul Dorin Recean înaintea ședinței de Guvern.
