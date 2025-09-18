O judecătoare a ordonat expulzarea activistului palestinian Mahmoud Khalil din Statele Unite

O judecătoare de imigraţie din Statele Unite a ordonat miercuri deportarea activistului palestinian Mahmoud Khalil în Algeria sau Siria, considerând că acesta a omis informaţii în cererea sa de rezidenţă, informează joi agențiile EFE şi AFP, citate de Agerpres.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

Judecătoarea Jamee Comans din Louisiana a respins cererea formulată de Khalil pentru a opri expulzarea sa. Apărarea a declarat pentru NBC că are 30 de zile de la 12 septembrie pentru a face apel la Consiliul de Apeluri de Imigrare, altfel Mahmoud Khalil va fi deportat.

În decizia sa, judecătoarea a considerat că neregulile semnalate în cererea de rezidenţă a lui Khalil nu au provenit dintr-o neatenţie a unei persoane „prost informate sau insuficient educate”, ci dintr-un demers de a „prezenta deliberat în mod inexact faptele”.

Într-o declaraţie adresată Uniunii Americane pentru Drepturile Civile, Mahmoud Khalil a reacţionat la ordinul său de expulzare considerând că „nu este surprinzător că administraţia Trump continuă să adopte măsuri de represalii împotriva mea pentru că îmi exercit libertatea de exprimare”.

Khalil a fost unul dintre liderii grupului de studenţi Apartheid Divest de la Universitatea Columbia care a organizat tabere şi proteste în campus pentru a cere un armistiţiu în Fâşia Gaza şi ca universitatea să retragă investiţiile care au legătură cu Israel.

Născut în Siria din părinţi palestinieni şi având o carte de rezident american, Mahmoud Khalil fusese arestat pe 8 martie la New York de către poliţia federală pentru imigraţie (ICE) şi încarcerat în Louisiana. El a fost eliberat pe 21 iunie, dar procedura sa de expulzare era încă în curs.

Activistul a finalizat în decembrie un masterat în Administraţie Publică la Universitatea Columbia, unde a condus manifestări împotriva războiului şi a fost investigat de un comitet disciplinar împreună cu zeci de studenţi pro-palestinieni. Este căsătorit cu o doctoriţă stomatolog din Michigan, care a dat naştere unui băiat în timp ce Mahmoud Khalil se afla în detenţie.

Arestarea şi detenţia sa în Louisiana au fost denunţate de organizaţii pentru drepturile omului ca parte a ofensivei executivului preşedintelui Donald Trump împotriva universitarilor străini cu poziţii critice la adresa Israelului.

Devenit simbol al voinţei preşedintelui american Donald Trump de a reduce la tăcere mişcarea de susţinere a Palestinei în campusuri, Mahmoud Khalil a fost acuzat de administraţia Trump că este un „susţinător al Hamas”.