O întâlnire între Zelenski şi „lideri europeni” este prevăzută pentru joi la Paris

O întâlnire între preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi mai mulţi lideri europeni este planificată pentru joi la Paris, a declarat luni o sursă politică europeană pentru agenția de știri AFP, în contextul în care eforturile Washingtonului de a pune capăt invaziei ruse în Ucraina par blocate, transmite Agerpres.

„O astfel de întâlnire este prevăzută” pentru a discuta garanţiile de securitate pentru Ucraina „şi pentru a face să progreseze diplomaţia, deoarece ruşii sunt pe cale să se îndepărteze din nou” de ea, a declarat sursa pentru AFP sub condiţia anonimatului.

Participarea preşedintelui american Donald Trump la acest summit de la Paris „nu este planificată pentru moment”, a adăugat sursa.

Eforturile diplomatice pentru a găsi o soluţie la războiul din Ucraina s-au accelerat în ultimele săptămâni sub conducerea lui Donald Trump, care s-a întâlnit cu omologul său rus, Vladimir Putin, în Alaska în august, dar până acum nu au produs rezultate concrete.

Ucraina acuză Rusia că trage de timp şi că se preface că doreşte să negocieze pentru a se pregăti mai bine pentru noi atacuri.

Armata rusă controlează în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean şi are avantaj pe linia frontului.

Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022, acesta fiind cel mai grav conflict armat din Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace, soldat cu zeci, dacă nu sute, de mii de morţi de ambele părţi.