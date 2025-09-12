O femeie din Roma a primit interdicție să hrănească porumbeii din blocul unde locuiește, în contextul „iadului” provocat de păsări vecinilor acesteia

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Interdicția a fost emisă după multiple plângeri din partea locatarilor unui bloc de apartamente din Roma, care se plângeau de pene și excremente de păsări, scrie The Guardian.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Primarul Romei a ordonat unei femei să înceteze să hrănească zeci de porumbei care au invadat un bloc de apartamente, după ce locatarii furioși, care susțineau că se îneacă în pene și guano, au cerut să fie scutiți de ceea ce a fost descris ca un coșmar hitchcockian.

De câteva luni, la etajul al treilea al unei clădiri situate pe strada Via Spartaco nr. 108, o femeie poreclită de presă „Doamna Porumbeilor” hrănea stolul de păsări care bântuia blocul. După nenumărate plângeri din partea locuitorilor, exasperați de stratul gros de guano care acoperea interiorul clădirii și zonele publice de dedesubt – fără a mai menționa mașinile parcate –, autoritățile locale au emis un ordin prin care i-au interzis să mai hrănească porumbeii.

Contactată prin interfon de site-ul local de știri Roma Today, femeia a răspuns: „Sunt activistă pentru drepturile animalelor în cadrul Ligii Italiene pentru Protecția Păsărilor – o importantă organizație de mediu din Italia dedicată conservării faunei sălbatice. Salvez animale în pericol; nu le hrănesc din hobby. Salvez porumbei și alte animale, cum ar fi pisici și câini”, a spus ea.

„Le pun mâncare pentru a le salva. Evident, dacă pun mâncare pentru un porumbel, alții vor veni cu siguranță. Dar au fost atât de multe minciuni, calomnii și amenințări la adresa mea”.

Întrebată despre murdăria cauzată de excrementele păsărilor, ea a adăugat: „Voi rezolva problema – pentru mine, pentru oamenii care locuiesc aici și pentru bieții porumbei, care sunt adevăratele victime. Între timp, am încetat să mai pun mâncare; sper că vor pleca. Aici sunt călcați de mașini”.

Vecinii au filmat-o în repetate rânduri pe femeia care ar fi hrănit păsările, punând mâncare pe pervazul ferestrei sale – „doamnei nu-i pasă deloc de disconfortul nostru”, a declarat un locuitor pentru popularul program La Vita in Diretta al postului național de televiziune Rai. „Ea continuă să le hrănească cu semințe, bucăți de șuncă și pui, făcându-ne viața un iad”.

Un alt vecin a declarat pentru Rai că porumbeii „continuă să se reproducă și să depună ouă”, în timp ce alții au descris pentru Roma Today cum strada era „acoperită în întregime de guano”, trotuarele „impraticabile și mirosul grețos”, mașinile „murdărite sistematic” și balcoanele abandonate. Toate încercările de a o convinge să înceteze au eșuat, în ciuda unei ordonanțe municipale care interzice în mod explicit hrănirea sistematică a porumbeilor în orice loc din Roma.

O femeie a declarat site-ului de știri FanPage: „Suntem prizonieri în propriile noastre case, ostatici ai unei situații ridicole care ne-a făcut viața de zi cu zi insuportabilă. După ani de zile în care am suportat acest lucru și am încercat să discutăm, nu mai putem suporta”.

Rocco Ferraro, consilier municipal și delegat pentru mediu al zonei metropolitane a Romei, a declarat că excrementele și prezența păsărilor „au devalorizat casele și le-au făcut dificil de vândut”.

Deși administrația orașului Roma a declarat că „nu există încă dovezi directe ale unor probleme de sănătate”, a avertizat asupra riscului potențial.

Primarul, Roberto Gualtieri, a ordonat astfel „interzicerea hrănirii porumbeilor și a altor păsări sălbatice, interzicând în mod explicit aruncarea de hrană sau resturi alimentare pe sol”. În plus, locuitorii apartamentului de la etajul al treilea trebuie, „pe cheltuiala proprie, în termen de 10 zile de la primirea ordinului, să efectueze curățarea, igienizarea, dezinfectarea și dezinfectarea zonelor afectate, restabilind condițiile adecvate de igienă, siguranță și sănătate”.

După o presupusă plângere din partea unui bărbat care susținea că femeia a continuat să hrănească porumbeii în ciuda ordinului primarului, o patrulă a poliției municipale a fost trimisă la fața locului. Însă, potrivit relatărilor mass-media, de joi nimeni nu a mai văzut-o hrănind păsările.

În caz de nerespectare, autoritățile din municipiul VII al Romei au primit instrucțiuni să „pregătească un plan de intervenție pentru executarea forțată a ordinului, apelând la forțele de ordine, dacă este necesar”.