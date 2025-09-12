Jucătorii israelieni de șah s-au retras de la turneul din Ţara Bascilor pe fondul unei dispute privind drapelul Israelului

Şapte jucători de şah israelieni înscrişi la un turneu spaniol care a început vineri s-au retras din competiţie, au anunţat organizatorii, care le-au comunicat anterior jucătorilor că nu vor putea concura sub steagul naţional, invocând conflictul din Gaza şi exprimându-şi solidaritatea cu palestinienii, relatează Reuters, transmite News.ro.

„Unul după altul, au continuat să se retragă şi, în cele din urmă, ultimul, chiar în această dimineaţă, a decis să nu vină”, a declarat Miguel Angel Olmo, preşedintele Clubului de Şah Sestao, care organizează evenimentul. „Am acţionat în conformitate cu reglementările internaţionale, dar i-am invitat să nu mai participe şi le mulţumim pentru decizia lor.”

Federaţia Internaţională de Şah (FIDE) a declarat săptămâna trecută că nu a fost consultată în această privinţă.

„FIDE nu a avut cunoştinţă în prealabil despre această decizie, nu a luat nicio hotărâre în acest sens şi nici nu a fost consultată de organizatori”, a declarat federaţia. „FIDE condamnă cu fermitate orice formă de discriminare, inclusiv pe bază de naţionalitate şi steag.”

Spre deosebire de jucătorii ruşi şi belaruşi, care din 2022 sunt obligaţi să concureze fără culorile naţionale din cauza sancţiunilor, israelienii nu sunt supuşi unor astfel de restricţii.

Evenimentul de la Sestao a atras peste 250 de jucători din 33 de ţări.

„Respectăm regulamentul Federaţiei Internaţionale de Şah privind turneele deschise, dar avem şi convingeri: am depus eforturi pentru a găsi o soluţie paşnică, informând jucătorii şi publicul, şi considerăm că ne-am atins obiectivul”, a declarat clubul într-un comunicat.

Asociaţiile locale au planificat mitinguri în Sestao în sprijinul palestinienilor.

„Considerăm că este foarte bine că organizează acest eveniment; are un caracter informativ şi explică măsurile pe care le-am luat”, a declarat Olmo, adăugând că sâmbătă era aşteptată o manifestaţie mai amplă împotriva „a ceea ce este un genocid şi în sprijinul poporului palestinian”.

El a spus că la locul de desfăşurare vor fi expuse steagurile tuturor ţărilor participante, inclusiv Palestina, „ca gest simbolic de sprijin”.

Campania Israelului împotriva Hamas a lăsat o mare parte din Gaza în ruine şi a creat ceea ce agenţiile de ajutor umanitar numesc o catastrofă umanitară tot mai gravă.

Sportul din Spania a fost implicat în conflictul politic din ultimele săptămâni. Mai multe etape ale cursei cicliste Vuelta a Espana în Bilbao au fost întrerupte după ce manifestanţii pro-palestinieni au perturbat evenimentele şi au cerut excluderea echipei Israel-Premier Tech.