Filarmonica „George Enescu” pune în vânzare biletele pentru concertele şi recitalurile din noua stagiune

Biletele individuale la concertele şi recitalurile din Stagiunea Simfonică şi Stagiunea Camerală 2025-2026 ale Filarmonicii ”George Enescu” vor fi puse în vânzare luni, 15 septembrie, transmite Agerpres.

Biletele pot fi achiziţionate online, pe www.oveit.com, sau de la Casa de Bilete a Ateneului Român.

Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, vânzarea biletelor se va face etapizat, din motive ce ţin de cadrul legal în vigoare.

Astfel, în cursul anului 2025 vor putea fi achiziţionate bilete la concertele şi recitalurile programate până pe data de 31 decembrie. Pentru concertele din partea a doua a Stagiunii (ianuarie-iunie 2026), biletele vor putea fi achiziţionate online începând cu data de 30 decembrie, iar de la casierie începând cu 2 ianuarie 2026. Pentru Stagiunea Simfonică, locurile puse în vânzare sunt limitate, deoarece o parte din sală este rezervată pentru abonamente.

Stagiunea Camerală se va deschide miercuri, 1 octombrie, cu un recital susţinut de pianistul Mihai Ritivoiu, artist în rezidenţă al Stagiunii 2025-2026, cu un program care cuprinde lucrări de Liszt şi Chopin.

Deschiderea Stagiunii Simfonice 2025-2026 va avea loc joi, 2 octombrie, şi vineri, 3 octombrie, cu două concerte de neratat, avându-i pentru prima dată la Filarmonica George Enescu pe legendarul dirijor american Kent Nagano şi pe violonistul german Frank Peter Zimmermann. Programul cuprinde lucrări de Enescu, Beethoven şi Stravinski.

Stagiunea 2025-2026 promite un sezon excepţional, în care 75% dintre cei 76 de solişti şi dirijori invitaţi vor fi pentru prima oară în programarea artistică a Filarmonicii.

Printre marii artişti aflaţi pentru prima oară în Stagiunea Filarmonicii se numără: dirijorii Kent Nagano, Ton Koopman, Dennis Russell Davies, Daniele Rustioni; pianiştii Nikolai Lugansky, Kirill Gerstein; violoniştii Gidon Kremer, Leonidas Kavakos; violoncelistul Gautier Capucon; solişti vocali precum Matthias Goerne, Sunnyboy Dladla, Sarah Traubel, Ramona Zaharia, Chen Reiss, Carolyn Sampson, Cristina Păsăroiu.

Mari dirijori internaţionali, iubiţi de publicul bucureştean, precum Lawrence Foster, Leonard Slatkin, Andrei Boreyko, Sunwook Kim şi Gilbert Varga, revin la pupitrul Orchestrei Filarmonicii ”George Enescu”. Revin pe scena Ateneului importanţi dirijori români, precum Cristian Mandeal şi Gabriel Bebeşelea, arată sursa citată.

Stagiunea 2025-2026 este completată de programe educative, precum Muzica pe înţelesul tuturor, unde Filarmonica va facilita la fiecare concert accesul gratuit pentru 50 de elevi şi studenţi din zonele lipsite de infrastructură muzicală sau care au acces limitat la aceasta.

În octombrie, Stagiunea Camerală aduce o serie de recitaluri excepţionale. Printre acestea, pe 15 octombrie, violonistul Valeriy Sokolov va evolua alături de pianista Maria Diana Petrache în Sala Mare a Ateneului Român, de la ora 19:00. Programul serii include lucrări de Ravel, Enescu şi Brahms.

Stagiunea Camerală de la Sala Mică a Filarmonicii aduce în prim-plan o varietate impresionantă de stiluri muzicale, de la baroc şi clasic, până la jazz şi repertoriul contemporan. Publicul va putea descoperi artişti tineri sau membri ai ansamblurilor Filarmonicii într-un spaţiu intim şi accesibil.

Preţurile biletelor pentru concertele simfonice variază între 140 lei şi 160 lei pentru Categoria I, 130 lei şi 150 lei pentru Categoria a II-a, precum şi 120 lei şi 140 lei pentru Categoria a III-a. Preţurile pentru Stagiunea Camerală încep de la 30 de lei. La vânzarea online se aplică un comision de procesare de 4%.

Între 1 şi 30 septembrie, programul casieriei este de la 10:00 la 18:00 (în zilele lucrătoare), iar din 1 octombrie, programul este de marţi până vineri, între orele 12:00 şi 19:00. Sâmbăta şi duminică, casieria este deschisă între orele 10:00 şi 11:00 şi 16:00 şi 19.00, doar atunci când sunt programate concerte.