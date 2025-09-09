G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Nepalul ridică interdicţia privind reţelele sociale după ce 19 persoane au fost…

gen z protest nepal retele sociale
sursa foto: Ambir Tolang/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nepalul ridică interdicţia privind reţelele sociale după ce 19 persoane au fost ucise în timpul protestelor

Articole9 Sep 0 comentarii

Nepalul a ridicat interdicţia privind reţelele sociale după ce aceasta a dus la ciocniri între protestatari şi poliţie, soldate cu cel puţin 19 morţi, relatează BBC, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Luni, mii de tineri au pătruns cu forţa în clădirea parlamentului din capitala Kathmandu, cerând guvernului să ridice interdicţia privind 26 de platforme de socializare, printre care Facebook şi YouTube, şi solicitându-i, de asemenea, să combată corupţia. Decizia de a ridica interdicţia a fost luată după o şedinţă de urgenţă a cabinetului, luni seara, pentru a „răspunde cererilor generaţiei Z”, a declarat ministrul comunicaţiilor şi informaţiilor, Prithvi Subba Gurung, potrivit unor rapoarte.

Peste 100 de persoane au fost rănite în timpul protestelor, care au avut loc şi în oraşe din afara capitalei. Platformele de socializare precum Instagram au milioane de utilizatori în Nepal, care le folosesc pentru divertisment, ştiri şi afaceri.

Guvernul a justificat însă interdicţia, implementată săptămâna trecută, prin combaterea ştirilor false, a discursurilor instigatoare la ură şi a fraudei online.

Tinerii care au ieşit luni în stradă au declarat că protestează şi împotriva a ceea ce consideră a fi atitudinea autoritară a guvernului. Mulţi dintre ei au afişat pancarte cu sloganuri precum „ajunge” şi „stop corupţiei”.

Unii protestatari au aruncat cu pietre în casa prim-ministrului KP Sharma Oli din oraşul său natal, Damak.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Poliţia sârbă a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii care cer alegeri anticipate: ”Vučić, pleacă!”

Articole6 Sep • 235 vizualizări
0 comentarii

Radu Marinescu, despre protestele magistraţilor: Categoric nu poate să fie o grevă. Greva nu e permisă de lege. Nici grevă mascată nu poate să fie, până la urmă

Articole30 Aug • 10.702 vizualizări
3 comentarii

Microsoft concediază doi angajaţi după ce au pătruns în biroul preşedintelui companiei, în cadrul unor proteste legate de folosirea tehnologiei companiei în războiul Israelului în Gaza

Articole28 Aug • 3.320 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.