Nepalul ridică interdicţia privind reţelele sociale după ce 19 persoane au fost ucise în timpul protestelor

Nepalul a ridicat interdicţia privind reţelele sociale după ce aceasta a dus la ciocniri între protestatari şi poliţie, soldate cu cel puţin 19 morţi, relatează BBC, citată de News.ro.

Luni, mii de tineri au pătruns cu forţa în clădirea parlamentului din capitala Kathmandu, cerând guvernului să ridice interdicţia privind 26 de platforme de socializare, printre care Facebook şi YouTube, şi solicitându-i, de asemenea, să combată corupţia. Decizia de a ridica interdicţia a fost luată după o şedinţă de urgenţă a cabinetului, luni seara, pentru a „răspunde cererilor generaţiei Z”, a declarat ministrul comunicaţiilor şi informaţiilor, Prithvi Subba Gurung, potrivit unor rapoarte.

Peste 100 de persoane au fost rănite în timpul protestelor, care au avut loc şi în oraşe din afara capitalei. Platformele de socializare precum Instagram au milioane de utilizatori în Nepal, care le folosesc pentru divertisment, ştiri şi afaceri.

Guvernul a justificat însă interdicţia, implementată săptămâna trecută, prin combaterea ştirilor false, a discursurilor instigatoare la ură şi a fraudei online.

Tinerii care au ieşit luni în stradă au declarat că protestează şi împotriva a ceea ce consideră a fi atitudinea autoritară a guvernului. Mulţi dintre ei au afişat pancarte cu sloganuri precum „ajunge” şi „stop corupţiei”.

Unii protestatari au aruncat cu pietre în casa prim-ministrului KP Sharma Oli din oraşul său natal, Damak.