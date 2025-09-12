Antreprenorii din Valea Jiului au la dispoziție 14,8 milioane de euro, pentru dezvoltarea firmelor și crearea de noi locuri de muncă

Antreprenorii din Valea Jiului vor avea la dispoziţie un buget de 14,8 milioane de euro, fonduri nerambursabile, pentru dezvoltarea firmelor şi crearea de locuri noi de muncă, după ce vineri Ministerul Investiţiilor şi Fondurilor Europene (MIPE) a relansat apelul de proiecte „Dezvoltarea întreprinderilor şi a antreprenoriatului”, din cadrul Programului Tranziţie Justă (PTJ), anunţă ADR Vest, conform Agerpres.

Proiectele vor putea fi depuse începând din 1 noiembrie 2025, ora 11:00, până în 28 februarie 2026, ora 23:30, iar antreprenorii vor putea accesa sume cuprinse între 300.000 şi 5 milioane de euro.

„Ministerul Investiţiilor şi Fondurilor Europene a relansat apelul ‘Dezvoltarea întreprinderilor şi a antreprenoriatului’ – componenta ‘Investiţii pentru dezvoltarea IMM care sprijină creşterea durabilă şi crearea de locuri de muncă’, din cadrul Programului Tranziţie Justă, pentru ITI Valea Jiului. Antreprenorii din oraşele Petroşani, Vulcan, Lupeni, Petrila, Aninoasa şi Uricani vor avea la dispoziţie un buget de 14,8 milioane de euro, fonduri nerambursabile, iar proiectele vor putea fi depuse începând din 1 noiembrie 2025, ora 11:00, până în 28 februarie 2026, ora 23:30, în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+”, se arată într-un comunicat al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest.

Apelul este de tip competitiv, iar valoarea finanţării nerambursabile va fi între 300.000 euro şi 5.000.000 euro. Scopul acestui apel este de a ajuta firmele locale să crească, să creeze locuri de muncă şi să genereze diversitate economică în Valea Jiului, precizează sursa citată.

Perioada de implementare a proiectului nu poate depăşi 12 luni pentru proiectele care prevăd exclusiv achiziţia de echipamente şi 24 de luni pentru cele care implică realizarea de lucrări de construire.

„Relansarea acestui apel de proiecte reprezintă o oportunitate reală pentru mediul de afaceri din Valea Jiului. Fondurile puse la dispoziţie – aproape 15 milioane de euro – sunt dedicate întreprinderilor mici şi mijlocii care au curajul să investească şi să creeze locuri de muncă. Valea Jiului trece printr-un proces complex de reconversie economică, iar IMM-urile sunt motorul acestei schimbări. Îi încurajăm pe toţi antreprenorii să valorifice această şansă, pentru că investiţiile lor pot însemna nu doar dezvoltare economică, ci şi un viitor mai stabil şi mai incluziv pentru întreaga regiune”, a declarat Adrian Mariciuc, directorul general-adjunct al ADR Vest, Organism Intermediar al PTJ, citat în comunicatul ADR Vest.

Ghidul Solicitantului pentru apelul „Dezvoltarea întreprinderilor şi a antreprenoriatului” poate fi consultat pe site-ul MIPE.