Ministerul Educaţiei din Franţa a demarat un program pilot de învăţare a…

sursa foto: captura

Ministerul Educaţiei din Franţa a demarat un program pilot de învăţare a limbii române în sistemul public francez

Articole12 Sep • 118 vizualizări 0 comentarii

Ministerul Educaţiei Naţionale, Învăţământului superior şi Cercetării din Republica Franceză, prin intermediul Academiei Creteil, a demarat un program pilot de studiere a limbii române ca limbă străină obligatorie (LV2), în sistemul public preuniversitar, informează Ambasada României în Franţa, transmite Agerpres.

Proiectul va fi implementat în cadrul College Aime et Eugenie Cotton din localitatea Blanc-Mesnil (departamentul Seine-Saint-Denis), unde sunt şcolarizaţi mai mulţi copii vorbitori de limbă română, conform unei postări publicate joi pe pagina de Facebook a ambasadei.

Programul pilot se va desfăşura pe parcursul mai multor ani şi are ca obiective creşterea graduală a numărului de elevi şi structurarea unui curs de formare în limba română, în cadrul sistemului şcolar francez, până la nivelul clasei a XII-a.

