UPDATE O explozie într-o cafenea din Madrid a rănit 25 de persoane, trei grav

Cel puţin 25 de persoane au fost rănite, trei dintre ele grav, în urma unei explozii de gaz înregistrate sâmbătă într-un local din Madrid, anunţă El Pais, care citează autorităţi aflate la faţa locului, transmite News.ro.

UPDATE – Explozia, care a avut loc în jurul orei 15:00 pe strada Manuel Maroto, a afectat clădirea de locuinţe situată deasupra localului şi un barul situat alături.

Explozia a dărâmat o parte din portalul adiacent şi unul dintre pereţii barului, astfel încât primele informaţii indicau o explozie în acesta din urmă.

La faţa locului au intervenit 13 echipaje de la Protecţia Civilă şi 17 ale pompierilor din Madrid, precum şi mai multe unităţi ale Serviciului de Urgenţă Medicală din comunitate.

Poliţia a fost nevoită să închidă strada, iar agenţii redirijează traficul.

Pompierii continuă, deocamdată, lucrările de degajare a molozului de la faţa locului.

O explozie într-o cafenea din capitala spaniolă Madrid a rănit sâmbătă 14 persoane, dintre care una grav, au anunţat serviciile de urgenţă, citate de Reuters.

Explozia a avut loc la ora locală 15.00 în Vallecas, un cartier central-sudic din Madrid, potrivit serviciilor de urgenţă.

Cauza exploziei nu este încă cunoscută.