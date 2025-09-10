G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

O delegaţie a Congresului american vizitează China pentru prima dată din 2019…

china sua
Photo by Brendan Smialowski / AFP

O delegaţie a Congresului american vizitează China pentru prima dată din 2019 (surse AFP)

Articole10 Sep 0 comentarii

O delegaţie a Congresului Statelor Unite urmează să viziteze China, pentru prima dată din 2019, într-un moment în care cele două puteri mondiale sunt în conflict pe diverse probleme, a declarat marţi pentru AFP o sursă parlamentară, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Alesul democrat „Adam Smith va conduce o delegaţie a Congresului în China”, a declarat pentru AFP un oficial al Camerei Reprezentanţilor.

Această sursă, care a solicitat anonimatul, nu a oferit mai multe detalii.

NBC News, care a dezvăluit informaţia anterior, a relatat că delegaţia va fi formată din reprezentanţi ai ambelor partide politice, ai taberei prezidenţiale republicane şi ai opoziţiei democrate.

Vizita va avea loc „mai târziu” în septembrie, a mai precizat NBC News.

Aceasta face parte din „dorinţa de a deschide un dialog între Statele Unite şi China”, a declarat Adam Smith, citat de NBC, considerând că este „important să facem acest lucru”.

„Simplul fapt de a discuta cu China nu înseamnă că aprobăm tot ceea ce fac. China este o ţară mare şi puternică. Noi suntem o ţară mare şi puternică. Cred că trebuie să vorbim despre asta”, a continuat el.

O posibilă întâlnire cu preşedintele chinez Xi Jinping nu a fost confirmată încă, a adăugat el.

În plină ofensivă comercială mondială a lui Donald Trump, cele două puteri rivale continuă negocierile pentru a rezolva o serie de probleme legate de relaţiile lor comerciale.

Într-o ţară profund divizată între diferite partide politice, poziţia fermă în rivalitatea cu China rămâne, totuşi, unul dintre puţinele domenii de consens relativ.

Preşedintele republican Donald Trump a consolidat politica restrictivă faţă de Beijing urmată de predecesorul său democrat Joe Biden, în special în sectorul tehnologic.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.