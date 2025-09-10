O delegaţie a Congresului american vizitează China pentru prima dată din 2019 (surse AFP)

O delegaţie a Congresului Statelor Unite urmează să viziteze China, pentru prima dată din 2019, într-un moment în care cele două puteri mondiale sunt în conflict pe diverse probleme, a declarat marţi pentru AFP o sursă parlamentară, transmite Agerpres.

Alesul democrat „Adam Smith va conduce o delegaţie a Congresului în China”, a declarat pentru AFP un oficial al Camerei Reprezentanţilor.

Această sursă, care a solicitat anonimatul, nu a oferit mai multe detalii.

NBC News, care a dezvăluit informaţia anterior, a relatat că delegaţia va fi formată din reprezentanţi ai ambelor partide politice, ai taberei prezidenţiale republicane şi ai opoziţiei democrate.

Vizita va avea loc „mai târziu” în septembrie, a mai precizat NBC News.

Aceasta face parte din „dorinţa de a deschide un dialog între Statele Unite şi China”, a declarat Adam Smith, citat de NBC, considerând că este „important să facem acest lucru”.

„Simplul fapt de a discuta cu China nu înseamnă că aprobăm tot ceea ce fac. China este o ţară mare şi puternică. Noi suntem o ţară mare şi puternică. Cred că trebuie să vorbim despre asta”, a continuat el.

O posibilă întâlnire cu preşedintele chinez Xi Jinping nu a fost confirmată încă, a adăugat el.

În plină ofensivă comercială mondială a lui Donald Trump, cele două puteri rivale continuă negocierile pentru a rezolva o serie de probleme legate de relaţiile lor comerciale.

Într-o ţară profund divizată între diferite partide politice, poziţia fermă în rivalitatea cu China rămâne, totuşi, unul dintre puţinele domenii de consens relativ.

Preşedintele republican Donald Trump a consolidat politica restrictivă faţă de Beijing urmată de predecesorul său democrat Joe Biden, în special în sectorul tehnologic.