Numărul dronelor ruseşti folosite în atacurile din Ucraina a scăzut cu o treime în luna august (AFP)

Atacurile ruseşti asupra Ucrainei cu drone cu rază lungă de acţiune au scăzut cu o treime în luna august faţă de iulie, potrivit unei analize realizate de AFP luni, pe fondul eforturilor diplomatice intense pentru a pune capăt invaziei ruseşti, care rămân totuşi fără rezultat, transmite News.ro.

Potrivit analizei AFP făcute pe baza rapoartelor zilnice ale armatei aeriene ucrainene, Rusia a lansat un total de 4.132 drone în timpul atacurilor sale nocturne asupra Ucrainei din luna august, ceea ce reprezintă o scădere cu 34% faţă de luna iulie.

În ciuda acestei scăderi, bombardamentele ruseşti rămân mortale, provocând numeroase victime în rândul civililor.

Aceste rapoarte militare rămân „orientative” şi includ, de cele mai multe ori, doar atacurile nocturne, a declarat pentru AFP armata aeriană, potrivit căreia numărul total de drone cu rază lungă de acţiune utilizate de armata rusă este probabil puţin mai mare.

În iulie, Moscova a lansat 6.297 de drone cu rază lungă de acţiune şi 198 de rachete asupra vecinului său, potrivit aceloraşi rapoarte, un record de la începutul invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022.

Pe de altă parte, Kievul, capitala Ucrainei, a suferit la 28 august unul dintre cele mai devastatoare atacuri cu drone şi rachete, care au ucis 25 de persoane, printre care mai mulţi copii, în principal locuitori ai aceluiaşi bloc.

Atacurile ruseşti cu drone şi rachete împotriva oraşelor ucrainene au provocat, în iunie, un număr record de civili ucişi sau răniţi în ultimii trei ani, a anunţat ONU. Aceste atacuri nocturne sunt aproape zilnice de la începutul războiului, cel mai sângeros conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial.

Pe lângă dronele Gheran, bazate pe modelul iranian Shahed, pe care Moscova le produce în serie, Rusia a lansat şi 156 de rachete asupra Ucrainei în august. Acest lucru face ca luna august să fie a treia cea mai intensă din acest punct de vedere, din ianuarie, potrivit AFP.

Apărarea aeriană ucraineană, confruntată cu atacuri din ce în ce mai sofisticate, a doborât 83% din dronele şi rachetele ruseşti în august, faţă de 88% în iulie, a conchis analiza AFP.

Această reducere a atacurilor cu drone în august este mai pronunţată în prima jumătate a lunii, ceea ce a coincide cu întâlnirea dintre Donald Trump şi Vladimir Putin din Alaska, care s-a încheiat fără progrese notabile în ceea ce priveşte sfârşitul conflictului. În a doua jumătate a lunii, Rusia a lansat două atacuri aeriene majore împotriva Ucrainei, care au implicat câteva sute de drone şi rachete.