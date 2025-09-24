Nuclearelectrica şi sindicatul bancar condus de J.P. Morgan semnează contractele de finanţare pentru retehnologizarea reactorului 1 de la Cernavodă şi pentru proiectul reactoarelor 3 şi 4

Nuclearelectrica şi sindicatul bancar constituit şi condus de J.P. Morgan SE anunţă semnarea contractelor de finanţare pentru retehnologizarea reactorului 1 de la Cernavodă şi pentru proiectul reactoarelor 3 şi 4. Împrumutul în valoare de 540 de milioane de euro va fi utilizat pentru finanţarea fazei preliminare a retehnologizării reactorului 1, iar împrumutul în valoare de 80 de milioane de euro va fi utilizat pentru finanţarea fazei LNTP (Limited Notice to Proceed) a proiectului privind reactoarele 3 şi 4 ale centralei nucleare de la Cernavodă, transmite News.ro.

”Nuclearelectrica şi sindicatul bancar constituit şi condus de J.P. Morgan SE anunţă astăzi, 24 septembrie 2025, semnarea a două acorduri de finanţare pentru două dintre proiectele energetice strategice ale României: proiectul de retehnologizare a Unităţii 1 a CNE Cernavodă şi proiectul Unităţilor 3 şi 4 ale CNE Cernavodă, ulterior aprobării de către acţionarii Nuclearelectrica”, anunţă compania de stat.

Sindicatul este format din următoarele bănci: Banca Comercială Română SA, Banca Transilvania, BRD Groupe Societe Generale SA, CEC Bank S.A., Citibank Europe PLC, Dublin, Sucursala Romania, ING Bank N.V. Amsterdam-Sucursala Bucuresti, UniCredit Bank SA şi J.P. Morgan SE cu sediul în Germania pentru finanţarea Proiectului de retehnologizare a Unităţii 1 şi Banca Transilvania S.A., BRD Groupe Societe Generale SA, CEC Bank S.A., ING Bank N.V. Amsterdam-Sucursala Bucuresti, UniCredit Bank SA şi J.P. Morgan SE cu sediul în Germania pentru finanţarea Proiectului Unităţilor 3 şi 4.

Încasările din împrumutul în valoare de 540 de milioane euro vor fi utilizate pentru finanţarea fazei preliminare a retehnologizarii Unităţii 1 a Centralei Nucleare Cernavodă. Retehnologizarea Unităţii 1 a centralei nucleare de la Cernavoda se află în prezent în a doua etapă de execuţie, care include activităţile necesare pentru pregătirea implementării proiectului, cum ar fi: planificarea activităţilor; încheierea contractelor de inginerie, proiectare, achiziţie şi construcţie; achiziţia de echipamente cu ciclu lung de fabricaţie; elaborarea planului de execuţie şi construirea infrastructurii; obţinerea autorizaţiilor necesare; asigurarea surselor de finanţare.

Recent, Nuclearelectrica a început lucrările de construcţii civile pentru proiectul de retehnologizare a reactorului 1 a centralei nucleare de la Cernavoda.

Încasările din împrumutul în valoare de 80 de milioane euro vor fi utilizate pentru finanţarea fazei LNTP (Limited Notice to Proceed) a proiectului privind reactoarele 3 şi 4 ale centralei nucleare de la Cernavoda. Această finanţare va fi contractată de Energonuclear S.A., societatea de proiect pentru dezvoltarea Proiectului Unităţilor 3 şi 4, în calitate de împrumutat, şi va fi susţinută de o garanţie de acţionar din partea Nuclearelectrica.

Proiectul privind Unităţile 3 şi 4 ale centralei nucleare de la Cernavoda se află, de asemenea, în cea de-a doua etapă de execuţie, lucrările preliminare (Limited Notice to Proceed – LNTP), urmărind următoarele obiective principale dezvoltarea ingineriei necesare pentru definirea proiectului; structurarea şi contractarea finanţării (prin elaborarea unor estimări ale costurilor şi a unor calendare de implementare cu un grad ridicat de certitudine); obţinerea punctului de vedere favorabil al Comisiei Europene ca urmare a Avizului de proiect, în conformitate cu articolul 43 din Tratatul EURATOM şi obţinerea unei decizii pozitive în conformitate cu dispoziţiile europene relevante privind ajutoarele de stat; adoptarea Deciziei finale de investiţie pentru avansarea la etapa III (Construcţie).

„Cele două acorduri de finanţare semnate astăzi cu sindicatul bancar constituit şi condus de J.P. Morgan SE fac parte din strategia de finanţare şi vizează avansarea, conform calendarului, a două dintre proiectele strategice ale Nuclearelectrica: Retehnologizarea Unităţii 1 şi Proiectul Unităţilor 3 şi 4. Obiectivul nostru este să livrăm energie sigură şi disponibilă, conform planificării, fără întârzieri, fără depăşiri de costuri. Acest parteneriat este o recunoaştere a solidităţii ambelor proiecte şi o reconfirmare a rolului complex pe care energia nucleară urmează să îl joace pe termen lung, pe care eu îl numesc încredere, şi mulţumesc J.P. Morgan SE şi institutiilor bancare pentru profesionalismul şi parteneriatul lor”, spune Cosmin Ghiţă, director general, Nuclearelectrica.

Ambele proiecte vor contribui la asigurarea securităţii energetice a României, a disponibilităţii energetice, a energiei curate şi a dezvoltării socio-economice semnificative, inclusiv a lanţului de aprovizionare, menţionează compania.

Prin creşterea capacităţii nucleare cu încă două unităţi CANDU (cu o capacitate instalată de 700 MW fiecare) şi prelungirea duratei de viaţă a unităţii 1 CNE Cernavoda cu încă 30 de ani, 66% din energia fără emisii de CO2 a României va proveni din energie nucleară, oferind, de asemenea, mii de locuri de muncă.

„Suntem încântaţi să constatăm că ambele proiecte – retehnologizarea Unităţii 1, precum şi proiectul Unităţilor 3 şi 4 – au atras un interes considerabil din partea băncilor de top din România, o dovadă a încrederii sectorului bancar românesc în performanţa şi excelenţa operaţională a Nuclearelectrica, precum şi un parteneriat pentru dezvoltarea în continuare a acestui sector energetic strategic, menit să furnizeze energie previzibilă, fiabilă şi curată pentru multe decenii de acum înainte”, spune Daniel Adam, director financiar, Nuclearelectrica.