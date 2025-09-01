”Nu m-am simţit niciodată mai bine în toată viaţa mea”, dă asigurări Trump în urma unor zvonuri pe reţele de socializare despre moartea sa

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele american Donald Trump dă asigurări că nu s-a simţit niciodată ”atât de bine”, în urma unor zvonuri despre moartea sa pe reţele de socializare, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Aceste zvonuri au fost alimentate de echimoze pe mâna şefului statului, o agenfă goală în weekend după mai multe zile de absenţă în public declaraţii ale vicepreşedintelui american J. D. Vance, potrivit căruia ”da, au loc tragedii teribile”.

”Dar sunt convins că preşedintele Statelor Unite este în plină formă, că-şi va termina mandatul şi va realiza lucruri măreţe pentru poporul american. Iar, dacă, Doamne fereşte, există o tragedie teribilă, nu-mi pot imagina o formare mai bună pe teren decât cea pe care am primit-o în ultimele 200 de zile”, a declarat numărul doi de la Washington.

”NU M-AM SIMŢIT NICIODATĂ MAI BINE ÎN TOATĂ VIAŢA MEA”, a scris Donald Trump pe platforma sa, Truth Social.

”ÎN PLUS, DC ESTE O ZONĂ FĂRĂ CRIMINALITATE”, a adăugat el.

Îngrijorări cu privire la starea sănătăţii preşedintelui american au apărut în urmă cu mai multe săptămâni, în urma publicării unor imagini cu mâinille lui Trump înnegrite de echimoze.

Casa Albă a respins aceste îngrijorări, evocând strângeri de mână frecvente şi utilizarea aspirinei.