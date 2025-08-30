G4Media.ro
Novak Djokovic, în optimi la US Open, după ce l-a învins pe…

Novak Djokovic / Sursa foto: Patrick HAMILTON / AFP / Profimedia
Novak Djokovic / Sursa foto: Patrick HAMILTON / AFP / Profimedia

Novak Djokovic, în optimi la US Open, după ce l-a învins pe britanicul Cameron Norrie

Novak Djokovic a obţinut o victorie clară, cu 6-4, 6-7(4), 6-2, 6-3, în faţa britanicului Cameron Norrie, locul 35 mondial, şi s-a calificat în optimi la US Open, deşi a avut mai multe momente de nesiguranţă la începutul meciului legate de condiţia sa fizică, transmite News.ro.

„Da, e în regulă”, a răspuns Djokovic când a fost întrebat despre durerile de spate în timpul interviului de pe teren. „Ai unele suişuri şi coborâşuri… Nu vrei să dezvălui prea multe rivalilor care ascultă şi urmăresc acest interviu.Sunt bine, omule. Sunt la fel de tânăr ca întotdeauna, la fel de puternic ca întotdeauna. Da. Este New York. Chiar dacă simţi ceva la nivel fizic, energia pe care o simţi pe acest teren o depăşeşte”.

Jucătorul clasat pe locul şapte a jucat un prim set excelent, în care a pierdut doar două puncte la serviciu şi a reuşit 17 lovituri câştigătoare, dar o pauză medicală în afara terenului după al nouălea game i-a îngrijorat pe fanii din stadionul Arthur Ashe cu privire la perspectivele sale.

Cvadruplul campion al US Open s-a ţinut de partea inferioară a spatelui la sfârşitul primului set, după o mişcare ciudată la fileu pentru a respinge reflex o minge care se afla deasupra şi în spatele capului său. Înainte de a se alinia pentru a servi pentru set la 5-4, jucătorul în vârstă de 38 de ani a părăsit stadionul Arthur Ashe pentru a primi tratament în vestiar de la fizioterapeutul ATP Clay Sniteman.

Djokovic a fost tratat şi la prima schimbare de teren din setul al doilea, dar de la acel moment a părut să nu mai aibă probleme pentru restul meciului.

În optimi, Djokovic îl va înfrunta pe germanul Jan-Lennard Struff, care l-a învins pe semifinalistul din 2024, Frances Tiafoe, cu 6-4, 6-3, 7-6(7).

Djokovic a câştigat al 24-lea şi cel mai recent titlu major la Flushing Meadows în 2023.

