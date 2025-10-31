O profesoară din Italia, achitată după ce a recunoscut că făcut sex cu minori / ”Am făcut-o, însă acum mi-am pierdut interesul. Nu e o crimă” / „Voi face apel pentru a mă întoarce la catedră„ / În primă instanță a fost condamnată la 7 ani și 3 luni de închisoare

Daniela Casulli, o profesoară în vârstă de 48 de ani cunoscută sub numele de „mătușa Martina” și acuzată de pornografie infantilă și corupere de minori spune după ce a fost achitată într-un proces care a ajuns la Curtea de Apel din Bari că vrea să se reîntoarcă în sistemul de educație, scrie La Repubblica.

”Nu am comis nicio infracțiune împotriva adolescenților cu care am avut relații sexuale, iar hotărârea de astăzi confirmă acest lucru”, spune Daniela Casulli.

Ea a fost acuzată de pornografie infantilă și corupere de minori, iar acum este mulțumită după ce Curtea de Apel din Bari a achitat-o. În prima instanță, ea a fost condamnată la șapte ani și trei luni de închisoare, o amendă de 75 000 de euro, decăderea din drepturile civile și interdicția de a lucra cu minori.

Acuzațiile sunt retrase, odată cu ele și interdicția de a preda. Cu toate acestea, va fi necesară o contestație pentru a-și recăpăta funcția anterioară.

”Nu am încetat niciodată să lupt pentru acest rezultat. Când am fost plasat în arest la domiciliu în 2021, eram profesor temporar. În timpul detenției, am studiat și am promovat un examen competitiv, am fost angajat, dar apoi concediat după condamnarea mea în primă instanță. Acum există posibilitatea de a face apel împotriva concedierii, chiar dacă adevărata mea pasiune rămâne dreptul penal. Am o diplomă în drept și vreau să devin avocat„, spune ea.

Daniela Casulli susține că nu mai iese cu minori.

„Mi-am pierdut interesul, dar nu din cauza a ceea ce s-a întâmplat; pur și simplu pentru că există faze în viață și acum nu le mai găsesc interesante. Aveau peste 14 ani, i-am cunoscut pe rețelele de socializare și am avut relații consensuale și egale cu ei. Nu a fost vorba de nicio infracțiune”, spune ea.

Procurorii și judecătorii au avut o opinie diferită, acuzând-o că i-a manipulat pentru a filma videoclipuri în timp ce se angaja în acte sexuale.

„Nu am solicitat și nu am difuzat videoclipurile. Această poveste a apărut în urma unei sesizări făcută de o femeie care a găsit unul dintre videoclipuri, în care eu eram protagonistul, pe telefonul fiului ei. Nu îl cunoșteam și nu am avut niciodată nicio relație cu el. Videoclipurile circulau fără știrea mea, așa că putem spune că eu sunt victima în această poveste.”

Ancheta asupra magistraților a fost închisă, iar ea a fost acuzată de calomnie agravată și hărțuire.

„Sunt convins că pot dovedi nevinovăția mea și în acest caz și voi continua să raportez totul pe rețelele de socializare, așa cum am făcut până acum.”

Ea nu a negat niciodată relațiile sale cu băieți de cincisprezece ani. Nici nu a negat întâlnirile dintr-un B&B din Bari. „De ce ar fi trebuit să fac asta? Nu comiteam nicio infracțiune.”