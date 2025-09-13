Noua tactică a militarilor ruși în Ucraina: s-au târât printr-un tunel și au intrat în orașul strategic Kupiansk

Luptele din jurul oraşului Kupiansk, în estul regiunii Harkov din Ucraina, se intensifică după ce soldaţi ruşi au reuşit să se infiltreze în oraşul situat pe linia frontului printr-un tunel subteran, au raportat observatori militari, citaţi de Agerpres.

Nu este prima dată când Moscova foloseşte această tactică pentru a face progrese în zona de război, a menţionat blogul ucrainean afiliat armatei, Deep State, într-o postare făcută vineri seară.

Kupiansk este un nod de transport important din punct de vedere strategic, situat pe râul Oskil, care serveşte drept barieră naturală împotriva forţelor invadatoare.

Cu toate acestea, trupele ruse au reuşit deja să îl traverseze în unele locuri.

Cu ajutorul tunelului, care are o intrare pe malul estic al râului, armata îşi consolidează acum capul de pod de pe malul opus.

Călătoria prin tunel durează patru zile, dar le permite ruşilor să ajungă pe malul vestic fără pierderi majore, a scris Deep State.

Deşi ieşirea din tunel nu dă direct în oraş, aceasta a permis stabilirea unor poziţii ruse individuale care sunt folosite, de exemplu, pentru lansarea de drone.

La începutul anului, trupele ruse au folosit această tactică pentru a recuceri orăşelul Sudja din regiunea Kursk din vestul Rusiei.

Înainte de aceasta, ucrainenii au dus războiul pe teritoriul atacatorului pentru prima dată într-un avans surpriză vara trecută şi au deţinut în Kursk o zonă extinsă sub controlul lor timp de mai multe luni de zile.