Noi proteste masive în Georgia / Zeci de mii de oameni s-au adunat în Tbilisi pentru a denunța proiectul de lege privind „influența străină”

Zeci de mii de persoane s-au adunat miercuri în Georgia împotriva unui controversat proiect de lege privind „influența străină”, după ce parlamentul a aprobat în lectura a doua măsura denunțată de Bruxelles ca fiind în detrimentul aspirațiilor europene de lungă durată ale Tbilisi, transmite agenția AFP.

Fluturând steaguri georgiene și ale Uniunii Europene, manifestanții s-au adunat în fața parlamentului după ce legislatorii au adoptat proiectul de lege în a doua lectură.

Rustaveli Avenue at the moment.

The center of #Tbilisi (#Georgia 🇬🇪🇪🇺) only one night after the brutal crackdown.

Often times, repression only backfires on the regime. pic.twitter.com/LhzM0NOBOG

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) May 1, 2024