Noaptea Muzeelor, sâmbătă, la a XXI-a ediţie: Expoziţii, concerte, proiecţii de filme, recitaluri, ateliere

Peste 75 de instituţii muzeale, reunind 210 spaţii din întreaga ţară, vor participa, sâmbătă, la cea de-a XXI-a ediţie a Nopţii Muzeelor, în premieră Ministerul Culturii susţinând oficial evenimentul, transmite Agerpres.

Un număr impresionant de 500 de specialişti din domeniul patrimoniului şi educaţiei muzeale vor organiza 677 de activităţi adresate tuturor categoriilor de public, de la cei mai tineri vizitatori până la publicul matur, pasionat de istorie, artă, ştiinţă şi tradiţie.

În Bucureşti, Muzeul Naţional de Artă al României se alătură ediţiei 2025 a Nopţii Muzeelor cu un program special, oferind acces la toate cele cinci galerii permanente şi la spaţiile istorice aflate în sediul central din Calea Victoriei nr. 49-53.

În intervalul orar 11:00 – 22:00 (ultima intrare la ora 21:00), vor fi deschise Galeria de Artă Veche Românească, Galeria de Artă Românească Modernă, Galeria de Artă Europeană, Galeria de Artă Orientală şi Galeria de Artă Decorativă Europeană.

De asemenea, pot fi vizitate Sufrageria Regală, Scara Voievozilor şi Sala Tronului ale fostului Palat Regal.

Accesul se face pe baza unui bilet de intrare unic, în valoare de 12 lei (cu reducerile aferente). Acesta permite vizitarea tuturor galeriilor şi a Spaţiilor Istorice.

Sâmbătă, muzeele satelit – Muzeul Colecţiilor de Artă, Muzeul Theodor Pallady şi Muzeul K.H. Zambaccian – vor fi închise, iar duminică sediul central al Muzeului Naţional de Artă al României şi muzeele satelit vor fi deschise în intervalul 12:00 – 19:00.

***

Primăria Capitalei îşi deschide porţile publicului larg, sâmbătă, de Noaptea Europeană a Muzeelor, în intervalul orar 18:00 – 24:00, accesul va fi gratuit, iar în program se regăsesc tururi ghidate, expoziţii şi muzică live.

Tururile ghidate vor începe la ora 18:00, la intervale de 15 minute, iar ultima intrare va fi la ora 23:30.

Expoziţiile pe care le pot vedea cei interesaţi surprind „evoluţia culturală şi arhitecturală a oraşului, dar şi provocările contemporane legate de conservarea şi protejarea patrimoniului”. Vor fi astfel prezentate expoziţia de fotografie „Intersecţii în Cartierul Creativ”, semnată de Cornel Lazia, organizată de The Institute şi Cartierul Creativ, expoziţia „Arhimagini Club A” a arhitectului Mirel Leventer, care prezintă o colecţie unică de imagini din perioada 1969 – 1989, când Club A, un loc simbolic al rezistenţei culturale în perioada comunistă, era locul de întâlnire al tinerelor talente şi al celor care căutau libertatea prin artă.

Programul expoziţional al evenimentului „Primăria deschisă” este completat de proiectul „Reducerea vulnerabilităţii seismice a fondului construit – un parteneriat în primă urgenţă pentru protejarea vieţii, a patrimoniului cultural şi a societăţii”, realizat de Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic.

Atmosfera din curtea interioară va fi întreţinută de momente muzicale oferite de trupa byron, una dintre cele mai apreciate formaţii de rock alternativ de pe scena autohtonă. Dan Byron (voce, chitară, flaut), Sergiu „6” Mitrofan (clape, chitară, voce), Dany Serrano (chitară), Laszlo Demeter (bas) şi Andrei Ilie (tobe) vor oferi publicului „momente electrizante, cu un sound eclectic, de la rock progresiv la influenţe jazz”.

Un alt punct de atracţie al serii va fi instalaţia participativă „Bucureşti ACUM”, care invită locuitorii şi vizitatorii Capitalei să devină „actori activi în conturarea viitorului oraş”.

Accesul în clădire se va face în grupuri de câte 15 – 20 de persoane, pe intrarea principală, iar vizitele vor fi ghidate.

***

La Muzeul Naţional al Ţăranului Român, de Noaptea Europeană a Muzeelor, vizitatorii sunt aşteptaţi, între orele 18:00 – 20:00 (ora de intrare a ultimului vizitator) să viziteze la parter expoziţia permanentă „Legea creştinească”, unde „fiecare sală vorbeşte despre rânduiala credinţelor şi frumuseţea artei ţărăneşti”. Intrarea se face prin Şoseaua Kiseleff, nr. 3.

În plus vor fi deschise şi şase expoziţii temporare: „Portret/Atelier. Ana Maria Ariciu”, la Sala Noua Galerie, „Graniţe şi Veşminte”, la Sala Tancred Bănăţeanu, „Poveştile Stelei”, la Sala Acvariu, „Dincolo de ieri. Călătorie antropologică în Balcani pe urmele fraţilor Manakia la 1900”, la Sala Media, „Je suis Mahala” – expoziţie personală Eugen Raportoru, la MNŢRplusC (în prezenţa artistului), care va fi deschisă până la ora 23.00.

La Târgul de Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena meşterii veniţi din toate zonele ţării vor aduce în curtea muzeului obiecte meşteşugite, lucrate sau restaurate cu iscusinţă peste iarnă: ştergare şi straiţe, ii din Bucovina, Mehedinţi sau Breaza, marame, vâlnice, ilice brodate cu fir de mătase, paftale, covoare olteneşti, icoane, ulcioare şi străchini, obiecte din lemn pentru gospodărie.

***

Muzeul Geologic Naţional, aflat în inima Capitalei, îşi deschide porţile larg pentru publicul larg sâmbătă, în cadrul Nopţii Muzeelor.

Începând cu ora 10:00 dimineaţa şi până la 21:00 (ora ultimei intrări), vizitatorii sunt invitaţi să exploreze gratuit o experienţă muzeală captivantă, care îmbină ştiinţa, educaţia, cultura , arta şi istoria naturală într-un spaţiu emblematic al cercetării româneşti.

Vor putea fi vizitate expoziţia temporară: „Patrimoniul natural şi cultural al Dobrogei” – o incursiune în istoria geologică şi biodiversitatea unică a regiunii, expoziţia cu vânzare de cristale, bijuterii, pietre semipreţioase şi expoziţia permanentă, care reuneşte peste 85.000 de exponate care prezintă evoluţia Pământului, fosile, roci, cristale şi meteoriţi, toate într-o clădire monument istoric, cu o atmosferă aparte.

***

Muzeul Naţional de Istorie a României (MNIR) va avea acces liber, sâmbătă şi duminică, cu ocazia Zilei Internaţionale a Muzeelor.

Potrivit site-ului MNIR, programul de vizitare va fi următorul: sâmbătă 13:00 – 21:00; duminică 10:00 – 18:00.

În ambele zile, accesul va fi gratuit, publicul putând vizita cele trei mari expoziţii permanente – Tezaurul Istoric, Copia Columnei lui Traian şi Lapidarium, precum şi o serie de expoziţii temporare.

***

Expoziţii temporare, activităţi de colectare a insectelor nocturne şi detectare a liliecilor în curtea muzeului, proiecţii de film oferite de Digi World, momente artistice se numără printre propunerile Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, pentru evenimentul Noaptea Muzeelor.

Programul special al Nopţii Europene a Muzeelor de la Antipa va începe sâmbătă la ora 17:00 şi se va termina la ora 23:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator). În cadrul acestui eveniment, accesul publicului în expoziţia permanentă a muzeului va fi gratuit.

Vizitatorii sunt invitaţi să admire expoziţia temporară „#2 Albania, file din natură!”, deschisă recent la Muzeul Antipa, iar între orele 17:00 – 19:00 se vor putea bucura de momente artistice oferite de două coruri ale Liceului Teoretic „Marin Preda”.

Între orele 17:00 şi 23:00, în faţa muzeului, echipa astROmania va oferi oaspeţilor ocazia de a observa Soarele şi astrele nopţii prin telescoapele puse la dispoziţie şi să aflaţi lucruri deosebite despre meteoriţi.

Începând cu ora 21:30 şi până la 22:30 aceştia sunt invitaţi în curtea muzeului să participe la colectarea entomologică a insectelor nocturne cu ajutorul surselor luminoase, sub coordonarea specialiştilor muzeului.

Vizitatorii vor afla de la cercetătorii muzeului mai multe informaţii şi curiozităţi despre lilieci – cum comunică micile vieţuitoare şi cum pot fi acestea interceptate cu ajutorul echipamentelor speciale – într-o serie de activităţi desfăşurate în curtea muzeului între orele 21:30 şi 22:30.

Activităţile în aer liber se vor desfăşura numai în condiţii meteo favorabile.

În cursul zilei de sâmbătă, Muzeul Antipa va fi deschis pentru programul normal între orele 10:00 – 15:00.

***

Vizitarea expunerii permanente şi a unei expoziţii temporare de artă textilă, organizarea unor tururi ghidate în grădină şi un concert de jazz se numără printre activităţile care vor fi organizate, sâmbătă, între orele 12:00 şi 22:00, în cadrul Nopţii Muzeelor, la Muzeul Hărţilor din Bucureşti.

Programul de vizitare şi evenimentele propuse sunt următoarele:

* 12:00 – 20:00 – vizitare expunere permanentă şi expoziţie temporară;

* 17:00 – 18:00 – tur ghidat în grădină cu Cătălina Bolozan (Club Clorofila);

* 20:00 – 21:00 – concert Trio-ul de jazz al Filarmonicii din Piteşti:

* 20:00 – 21:30 – vizitare expoziţie temporară.

Duminică, 18 mai, muzeul este deschis în intervalul 10:00 – 18:00, cu vizitare în baza biletului de acces.

***

Filarmonica ‘George Enescu’ va celebra, sâmbătă, Noaptea Europeană a Muzeelor, iar Ateneul Român va putea fi vizitat gratuit între orele 22:00 şi 00:00, printre activităţile programate numărându-se un tur ghidat şi un recital susţinut de Athenaeum Resonance Ensemble.

Programul va cuprinde, de la ora 22:00, o vizită ghidată, urmată de un recital susţinut de Athenaeum Resonance Ensemble, care va interpreta Sonata nr. 1 în sol major a quattro şi Sonata nr. 3 în do major a quattro de Gioachino Rossini.

Intrarea este gratuită pe bază de rezervare la adresa https://oveit.com/hub/org/l7PDAr7y.

Începând cu ora 23:00, accesul se va putea face fără rezervare, ultima intrare fiind prevăzută la 23:30.

***

Centrul de Cultură „Palatele Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului” invită publicul să participe, în intervalul 18:00 – 22;00 (ultimul acces: 21.30), la una dintre cele mai aşteptate nopţi ale anului: Noaptea Muzeelor, evenimentul cultural european fiind marcat şi anul acesta prin acces gratuit la două dintre cele mai emblematice repere ale patrimoniului românesc: Palatul Brâncovenesc de la Mogoşoaia şi Arcul de Triumf.

La Palatul Mogoşoaia, insomniacii sunt aşteptaţi să exploreze grădinile, să admire arhitectura brâncovenească unică şi să viziteze expoziţiile permanente „Colecţia Liana şi Dan Nasta” – etaj Palat; „Fresce Mănăstirea Văcăreşti” – Pivniţa Domnească şi expoziţiile temporare: „Vraciul. Gazdă sau musafir?” – Recina Ionescu (Galeria Parter Palat); „Armonie” – Nicoleta Bică Bucşaru (Galeria Cuhnie); „Zoopolis” – Mana Bucur (Galeria Gheţărie) şi „Ritmuri vegetale” – Dana Nechita (Galeria Foişor).

Arcul de Triumf îşi va întâmpina vizitatorii cu o expoziţie foto-documentară care spune povestea monumentului şi a spiritului românesc.

Evenimentul este accesibilizat pentru persoanele cu dizabilităţi auditive, reafirmând angajamentul organizatorilor pentru incluziune culturală.

***

Muzeul de Artă „Vasile Grigore” propune, sâmbătă, în Noaptea Muzeelor, de la 17:00 la 22:00, o serată muzicală Camerata GRAI & friends.

***

Muzeul Teatrului Naţional îşi deschide porţile pentru public, sâmbătă, cu ocazia Nopţii Muzeelor şi invită publicul să descopere expoziţia „Regina Maria la teatru”, care prezintă costume de scenă, documente, fotografii şi afişe ce reconstruiesc atmosfera spectacolelor.

Accesul se face prin Foaierul Sălii „Ion Caramitru, programul de vizitare, cu intrare liberă, fiind 18:00 – 21:00.

***

Galeriile Artmark prezintă, sâmbătă, la Noaptea Muzeelor, „All Stars” – o expoziţie cu peste 160 de obiecte de colecţie cu autografe ale unor mari staruri autohtone şi internaţionale din sport, muzică ori cinema, precum Hagi, Pele, Verstappen, Schumacher, George Foreman, Cassius Clay, Ilie Năstase, dar şi Alice Cooper ori Sylvester Stallone.

Vor fi expuse mănuşi de box, tricouri sau ghete de fotbal, mingi, rachete de tenis, căşti de Formula 1, chitare, biciclete, toate cu autografele marilor staruri din lumea sportivă ori artistică.

***

MINA Bucharest – Museum of Immersive New Art propune o premieră de Noaptea Muzeelor de la ora 20:30 – „Egiptul Antic – Sub Privirile Zeilor”, un nou spectacol imersiv, creat de mina.creative.studios, care poartă vizitatorii prin misterele şi miturile unei civilizaţii fascinante.

În aceeaşi noapte la MINA, în intervalul 20:30 – 01:30, oaspeţii vedea şi „Leonardo da Vinci: The Immersive Show”; „Dinozaurii, Pădurea Magică”.

Biletele cu 50% reducere sunt disponibile pe minamuseum.com şi la recepţie în limita locurilor disponibile.

***

Art Safari organizează, sâmbătă şi duminică, o întâlnire specială cu Tonitza, Luchian, Pallady, Maxy, Ghenie şi alte nume sonore ale artei româneşti, cu ocazia evenimentului european Noaptea Muzeelor.

În expoziţia de 1 milion de euro, iubitorii artei pot admira lucrări create de mari maeştri, dar şi de artişti contemporani de succes de la Nicolae Tonitza, Ştefan Luchian, Theodor Pallady, Iosif Iser, Alexandru Ciucurencu şi Nicolae Dărăscu până la Max Hermann Maxy şi Adrian Ghenie.

Totodată, Art Safari are un program special de vizitare şi reduceri de 50% la bilete, exclusiv în acest weekend. Sâmbătă, 17 mai, la Noaptea Muzeelor, expoziţia va fi deschisă între 12:00 şi 00:00, iar duminică, 18 mai, programul de vizitare va fi cel normal, în intervalul 12:00 – 21:00.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Dependent de Artă by Artmark, cel mai mare magazin de artă din România.

***

La Muzeul Parfumului (Calea Dorobanţi 172, Mario Plaza, în incinta parfumeriei Beautik), vizitatorii sunt aşteptaţi, în Noaptea Muzeelor, să facă o paralelă între designul anilor ’20 din ultimele două secole, care evidenţiază o schimbare radicală a esteticii şi valorilor. Program de vizitare: 18:00 – 20:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator).

***

Muzeul Municipiului Bucureşti oferă acces gratuit, în Noaptea Muzeelor, la toate muzeele şi casele sale memoriale.

***

Noaptea Muzeelor a devenit, în ultimele două decenii, una dintre cele mai puternice mărci culturale şi un adevărat fenomen social, cu cifre de audienţă ce gravitează în jurul cifrei de un milion de persoane, la nivelul întregii ţări.

Mii de vizitatori, în special tineri şi turişti, au participat, anul trecut, în Bucureşti, la cea de a XX-a ediţie, aniversară, a Nopţii Muzeelor, 55 de evenimente figurând printre propunerile organizatorilor. În ciuda absenţei unor muzee emblematice ale Capitalei, care au avut însă un program normal, pe timpul zilei de sâmbătă, instituţiile participante au oferit publicului tururi interactive, expoziţii, proiecţii, prezentări, instalaţii urbane, spectacole, ateliere ori animaţii stradale.