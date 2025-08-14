G4Media.ro
Mario De Mezzo
sursa foto: Facebook/ Mario De Mezzo

Primarul Slatinei despre eşalonarea plăţilor prin „Anghel Saligny”: Dacă este nevoie, mă lupt cu Bolojan

Primarul municipiului Slatina, liberalul Mario De Mezzo, se opune măsurilor propuse de premierul Ilie Bolojan în privinţa programului „Anghel Saligny”, arătând că se va „lupta” pentru continuarea finanţării proiectelor.

„Eu am fost ales de slătineni să îi conduc şi să mă lupt pentru ei cu oricine este nevoie. Dacă este nevoie, mă lupt cu Bolojan. Dacă este nevoie, mă lupt cu Nicuşor Dan, căruia i-am câştigat turul doi la Slatina. Şi dacă este nevoie, mă lupt şi cu Grindeanu. Eu merg la război cu oricine pentru Slatina şi pentru slătineni. Nu este normal să ne fie tăiate fondurile, iar noi să mergem acasă şi să punem lacătul pe oraş, pe Slatina”, a declarat joi, pentru AGERPRES, primarul Mario De Mezzo.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat miercuri seara, la Digi 24, că anul acesta nu se vor mai semna contracte noi pe programul „Anghel Saligny”, iar cele care sunt în prezent în plată vor fi eşalonate pe următorii trei ani.

