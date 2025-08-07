G4Media.ro
Președintele Ion Iliescu și soția sa, Nina Iliescu, la Genova, în septembrie 1966 (foto arhiva personală Ion Iliescu)
(arhiva personală Ion Iliescu)

Nina Iliescu: Pentru mine e o imensă durere, alinată de onoarea cu care v-ați luat rămas bun de la un om, un lider, un prieten, un adversar

Nina Iliescu, soția lui Ion Iliescu, a transmis joi un mesaj imediat după înmormântarea fostului președinte. Ea a postat mesajul pe blogul fostului șef al statului.

Iată mesajul integral:

”În cea mai grea zi din viața mea, care a însemnat o viață rotundă alături de Ion Iliescu, vreau să mulțumesc tuturor celor care au organizat, susținut și participat la funeraliile primului Președinte al României libere și democrate.
Vă mulțumesc pentru că ați răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste și prețuire, la devotamentul și slujirea lui pentru România. Mulțumesc doctorilor și personalului medical care în ultimele două luni au depus eforturi uriașe ca boala să nu învingă mai furios și mai devreme.
Sunt recunoscătoare tuturor celor care au participat astăzi la solemna ceremonie a unei despărțiri pământești, dar și celor care au adus un omagiu sincer, din diferite părți ale țării, oamenilor pe care nu îi cunosc, dar cu care am împărtășit iubirea pentru țară și pentru Ion Iliescu.
Pentru mine e o imensă durere, alinată de onoarea cu care v-ați luat rămas bun de la un om, un lider, un prieten, un adversar. Port respect tuturor celor care mi-au fost aproape și au îngrijit doliul inimii mele.

Nina Iliescu”

