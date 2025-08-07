G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

China, mesaj de condoleanţe la două zile după moartea lui Ion Iliescu:…

Ion Iliescu
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

China, mesaj de condoleanţe la două zile după moartea lui Ion Iliescu: „A adus o contribuţie semnificativă la dezvoltarea relaţiilor dintre China şi România” / Doar Rusia a mai transmis un mesaj similar

Articole7 Aug 0 comentarii

China regretă profund trecerea în neființă a fostului președinte al României, Ion Iliescu, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, potrivit agenției Xinhua, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Ion Iliescu, un lider important al României și un vechi prieten al poporului chinez, și-a adus o contribuție semnificativă la dezvoltarea relațiilor sino-române și la cooperarea prietenească dintre cele două țări, a subliniat reprezentantul MAE chinez.

‘Regretăm profund moartea fostului președinte Iliescu și transmitem sincere condoleanțe guvernului și poporului român, precum și familiei sale’, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Ion Iliescu a fost coleg de facultate în timpul studiilor la Moscova cu important lider chinez, Li Peng, cel care a fost premierul Chinei timp de 10 ani, între 1988 şi 1999.

Mesajul Beijingului a fost transmis în ziua în care fostul preşedinte, decedat marţi la vârsta de 95 de ani, a fost înmormântat cu funeralii de stat.

Singura ţară care a mai transmis un mesaj public de condoleanţe după moartea lui Ion Iliescu a fost Rusia, prin intermediul ambasadei de la Bucureşti, notează news.ro. „În legătură cu încetarea din viaţă a omului de stat român remarcabil, primul Preşedinte al României, Ion Iliescu, care a adus o contribuţie semnificativă la menţinerea relaţiilor constructive dintre Rusia şi România, transmitem cele mai sincere condoleanţe poporului român, familiei şi celor apropiaţi”, a fost mesajul postat miercuri pe pagina de Facebook a Ambasadei Federaţiei Ruse la Bucureşti.

Ion Iliescu a murit marți, la ora 15:55, la Spitalul ”Agrippa Ionescu” din Capitală, unde era internat de 57 de zile. Avea 95 de ani.

Timp de două zile, în memoria celui care a condus România între anii 1990 – 1992, 1992 – 1996 și 2000 – 2004 au fost organizate funeralii de stat, iar joi a fost zi de doliu național, drapelul României fiind coborât în bernă.

 

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Nina Iliescu: Pentru mine e o imensă durere, alinată de onoarea cu care v-ați luat rămas bun de la un om, un lider, un prieten, un adversar

Articole7 Aug • 1.575 vizualizări
2 comentarii

Putin va vizita India, ţară pe care Trump o provoacă la un război comercial legat de relaţiile cu Rusia

Articole7 Aug • 167 vizualizări
0 comentarii
Radu Nechita economist
Sursa foto: Facebook

Un președinte pentru liniștea lor: Ion Iliescu, nașul capitalismului de cumetrie

Articole7 Aug
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.