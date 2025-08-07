China, mesaj de condoleanţe la două zile după moartea lui Ion Iliescu: „A adus o contribuţie semnificativă la dezvoltarea relaţiilor dintre China şi România” / Doar Rusia a mai transmis un mesaj similar

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

China regretă profund trecerea în neființă a fostului președinte al României, Ion Iliescu, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, potrivit agenției Xinhua, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Ion Iliescu, un lider important al României și un vechi prieten al poporului chinez, și-a adus o contribuție semnificativă la dezvoltarea relațiilor sino-române și la cooperarea prietenească dintre cele două țări, a subliniat reprezentantul MAE chinez.

‘Regretăm profund moartea fostului președinte Iliescu și transmitem sincere condoleanțe guvernului și poporului român, precum și familiei sale’, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Ion Iliescu a fost coleg de facultate în timpul studiilor la Moscova cu important lider chinez, Li Peng, cel care a fost premierul Chinei timp de 10 ani, între 1988 şi 1999.

Mesajul Beijingului a fost transmis în ziua în care fostul preşedinte, decedat marţi la vârsta de 95 de ani, a fost înmormântat cu funeralii de stat.

Singura ţară care a mai transmis un mesaj public de condoleanţe după moartea lui Ion Iliescu a fost Rusia, prin intermediul ambasadei de la Bucureşti, notează news.ro. „În legătură cu încetarea din viaţă a omului de stat român remarcabil, primul Preşedinte al României, Ion Iliescu, care a adus o contribuţie semnificativă la menţinerea relaţiilor constructive dintre Rusia şi România, transmitem cele mai sincere condoleanţe poporului român, familiei şi celor apropiaţi”, a fost mesajul postat miercuri pe pagina de Facebook a Ambasadei Federaţiei Ruse la Bucureşti.

Ion Iliescu a murit marți, la ora 15:55, la Spitalul ”Agrippa Ionescu” din Capitală, unde era internat de 57 de zile. Avea 95 de ani.

Timp de două zile, în memoria celui care a condus România între anii 1990 – 1992, 1992 – 1996 și 2000 – 2004 au fost organizate funeralii de stat, iar joi a fost zi de doliu național, drapelul României fiind coborât în bernă.