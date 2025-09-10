Nimeni din Europa şi NATO nu este în siguranţă, pentru că incidentele cu drone pot escalada, avertizează Lituania

Atacurile cu drone ale Rusiei asupra membrilor NATO ar putea degenera într-un „schimb de forţă militară”, a declarat miercuri ministrul lituanian de externe, Kestutis Budrys, într-un interviu acordat agenţiei de știri Reuters, evitând însă să folosească termenul „conflict”.

Polonia a doborât drone ce au intrat în spaţiul său aerian în timpul unui amplu atac rus care a avut loc miercuri în vestul Ucrainei, ţara membră a NATO calificând incursiunea drept „un act de agresiune” şi fiind prima din alianţă care a deschis focul în acest război, transmite Agerpres.

„Nimeni nu este în siguranţă aici, nimeni nu este în siguranţă în regiune, nimeni nu este în siguranţă în Europa şi în cadrul alianţei, pentru că acele incidente sunt foarte aproape de situaţiile când totul este pe cale să escaladeze”, a spus Budrys.

„Avem un interes puternic – probabil cel mai puternic şi mai mare – în a evita astfel de scenarii… scenarii în care, în anumite situaţii, am recurge la forţa militară unul împotriva celuilalt”, a răspuns el la întrebarea dacă astfel de incidente ar putea atrage NATO într-un conflict direct cu Rusia.

Ţara baltică, membră atât a NATO, cât şi a Uniunii Europene şi care are frontiere comune cu Rusia şi cu aliatul acesteia Belarus, nu a primit confirmarea că incursiunea rusă cu drone pe teritoriul Poloniei vecine a fost una intenţionată, a spus Budrys.

Rusia are responsabilitatea de a evita ca dronele militare să zboare deasupra teritoriului NATO, iar NATO trebuie să transmită „un mesaj puternic Rusiei că ei au de a face cu ceva ce poate escalada”, a declarat şeful diplomaţiei lituaniene.

„Este în interesul tuturor să evităm acest lucru, inclusiv al Rusiei”, a spus ministrul.

Potrivit lui Budrys, NATO trebuie de asemenea să întărească apărarea aeriană în statele baltice şi în Polonia, ţări care se învecinează toate cu Rusia sau Belarus.