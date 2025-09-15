Nicușor Dan vrea să pregătească o strategie economică: ”Să se refere la energie, resurse minerale…” / Președintele nu are atribuții directe pe economie

Președintele Nicușor Dan a anunțat luni seară la o emisiune difuzată la Antena 3 că și-a propus să dezvolte o strategie economică a României.

”Cele mai importante probleme pe agendă: Să contribui la echilibrul coaliției, apoi discuția care ține de securitate – inclusiv mecanismul SAFE și corelarea cu partenerii pe flancul estic. A treia – o strategie economică care să se refere la energie, resurse minerale, care sunt partenerii, cum să dezvoltăm Inteligența Artificială. Asta ar trebui să fie conturată într-un an. Avem consultări și cu mediul de afaceri, și cu partenerii străini”, a spus președintele la Antena 3.

Este de precizat că președintele României nu are atribuții directe pe economie, acest domeniu fiind prerogativa guvernului.