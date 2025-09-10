Nicușor Dan: Sunt foarte mulți oameni pentru care există măsuri de contraspionaj

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat miercuri că „sunt foarte mulţi oameni pentru care există măsuri de contraspionaj”, însă decizia de a face publice astfel de informaţii este luată doar atunci când circumstanţele permit acest lucru, transmite Agerpres.

Contraspionajul este activitatea de urmărire și de contracarare a actelor de spionaj și de descoperire și prindere a spionilor străini aflați în România.

„Sunt foarte mulţi oameni pentru care există măsuri de contraspionaj şi decizia de a face aceste chestiuni publice se întâmplă o dată la 90 din cazuri, când cazul este pe de o parte suficient de bine conturat, pe de altă parte, nu prejudiciază alte măsuri de contraspionaj în curs”, a afirmat Nicuşor Dan.

Declaraţia a fost făcută în contextul unei întrebări referitoare la cazul lui Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate din Republica Moldova, adus marţi dimineaţă sub escortă la sediul DIICOT, pentru a fi audiat într-un dosar în care este acuzat de trădare şi transmiterea de informaţii secrete către KGB din Belarus.

Conform DIICOT, între anii 2024 – 2025, suspectul a realizat două întâlniri, ambele în Budapesta – Ungaria, cu ofiţeri de informaţii din cadrul Comitetului Securităţii de Stat – KGB al Republicii Belarus, existând suspiciuni rezonabile că aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucţiuni şi efectuarea de plăţi pentru serviciile prestate.

Şeful statului a afirmat că, în acest caz, nu poate da mai multe informaţii decât cele publice.

„Sunt informaţii pe care le am, dar pentru că este o chestiune de securitate şi pentru că este o anchetă în curs nu pot să vă spun mai mult decât ce e public, în sensul că a fost o colaborare cu partenerii noştri”, a arătat Nicuşor Dan.