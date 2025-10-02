G4Media.ro
Nicusor Dan si Maia Sandu in Republica Moldova
Nicuşor Dan: Sprijinul nostru pentru Republica Moldova nu se opreşte / Preşedintele, întâlnire cu Maia Sandu şi lideri europeni

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, joi seară, că sprijinul nostru pentru Republica Moldova nu se opreşte şi distrobuie o fotografie în care apare alături de Maia Sandu, la o masă la care se mai află preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen şi alţi lideri europeni, transmite News.ro.

”Sprijinul nostru pentru Republica Moldova nu se opreşte. Am discutat cu doamna Preşedinte Maia Sandu şi partenerii europeni despre paşii concreţi pentru accelerarea procesului de integrare europeană”, a scris, joi seaăr, pe Facevook, preşedintele Nicuşor Dan.

Acesta apreciază că ”locul Republicii Moldova este in marea familie europeană şi eforturile României vor continua sustinut în această direcţie”.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, joi dimineaţă, că la reuniunea reprezentanţilor statelor europene vor avea loc mai multe discuţii, între care una despre Republica Moldova după alegerile parlamentare, alta despre droguri şi una legată de dezinformare şi influenţă rusă.

