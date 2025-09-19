Nicușor Dan: România are nevoie de profesioniști ai dreptului care să inspire încredere, să apere valorile democrației și să transmită societății mesajul că justiția este, înainte de toate, în slujba oamenilor

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președintele Nicușor Dan a transmis, vineri, un mesaj cu prilejul evenimentului de lansare a Raportului privind starea învățământului juridic superior din România. Mesajul a fost prezentat de către consilierul de stat Cătălina Galer.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Învățământul juridic superior reprezintă mai mult decât o etapă academică: este unul dintre pilonii pe care se sprijină construcția unui stat de drept și a unei justiții eficiente, contribuind astfel la câștigarea încrederii cetățenilor în instituții. Facultățile de Drept nu formează doar profesioniști ai legii, ci și cetățeni care interiorizează și aplică valorile democrației și independența justiției”, se arată în mesajul șefului statului, dat publicității de Administrația prezidențială.

Formarea profesională temeinică este vitală, dar facultățile nu trebuie să pregătească doar specialiști, ci și caractere puternice, oameni care înțeleg valorile, principiile și responsabilitatea civică pe care profesia juridică le presupune. În lipsa acestei dimensiuni, cunoașterea legilor, a drepturilor și obligațiilor riscă să devină un exercițiu formal, nu un fundament al unei democrații funcționale.

Președintele subliniază că reformele juridice de substanță nu încep în Parlament, ci se nasc în amfiteatrele facultăților, în biblioteci, prin programele de masterat și doctorat, acolo unde se formează viitorii magistrați, avocați și funcționari publici.

„O pregătire academică impecabilă nu este suficientă dacă sistemul pierde prea repede oameni valoroși. Atunci când un magistrat se retrage din activitate prematur, lasă în urmă goluri greu de acoperit. România are nevoie de o generație de juriști competenți și implicați civic, capabili să își asume responsabilitatea nu doar pentru funcționarea unui sistem echilibrat și eficient, dar și pentru coeziunea societății în care trăiesc”, susține Nicuțor Dan.

Președintele susține o colaborare mai strânsă între mediul academic, profesiile juridice și instituțiile publice.

„Studenții trebuie să aibă acces la practică reală, la mentori dedicați, la resurse moderne. Salut inițiativele de digitalizare a bibliotecilor universitare, introducerea examenelor bazate pe gândire critică, diversificarea programelor de masterat și extinderea parteneriatelor internaționale inițiate de facultățile de drept.

Ca Președinte, voi sprijini orice efort care transformă învățământul juridic într-un model european de excelență și justiția într-un serviciu public destinat cetățeanului. Țara noastră are nevoie de profesioniști ai dreptului care să inspire încredere, să apere valorile democrației și să transmită societății mesajul că justiția este, înainte de toate, în slujba oamenilor”, afirmă Nicușor Dan.