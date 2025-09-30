Nicușor Dan: Legea pregătirii populației pentru război a fost avizată în CSAT / Cea mai importantă modificare este introducerea unui stagiu militar voluntar plătit de statul român / Tinerii pot opta să rămână angajați în armată

Președintele României spune că legea pregătirii populației pentru război a fost avizată de CSAT, iar în scurt timp va fi trimisă de Guvern Parlamentului.

„Sunt multe corelări, pentru că legea se referă la tot spectrul pregătirii populației. În foarte puțin timp această lege va fi trimisă de Guvern Parlamentului și ministrul Apărării va face o conferință de presă”, a explicat șeful statului.

Nicușor Dan a precizat că cea mai importantă noutate pe care o aduce modificarea legii este introducerea stagiului militar voluntar plătit.

„Cea mai improtantă modificare este introducerea unui stagiu militar voluntar plătit de statul român: statul va plăti și ofițerii care vor face instruirea și pe tinerii care doresc să facă acest stagiu voluntar de 4 luni, astfel încât România să aibă pregătite niște forțe pentru o eventualitate pe care nu ne-o dorim, dar pentru care trebuie să fim pregătiți”, a conchis președintele României.

Nicușor Dan a precizat că există și posibilitatea pentru tinerii care optează pentru stagiul militar voluntar să rămână angajați în cadrul armatei.