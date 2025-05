Nicuşor Dan, despre perioada când a făcut stagiul militar: Am fost ultima promoţie care a făcut nouă luni. Era o perioadă în care România făcea economie, toată armata am tras 50 de cartuşe sau poate 30

Candidatul independent la alegerile prezidenţiale Nicuşor Dan a declarat, marţi seară, că a făcut armata la Artilerie, la Bacău, dar că pentru că România era în perioada în care s-au făcut economii la buget, a tras în total în perioada stagiului militar doar câteva zeci de cartuşe, transmite News.ro.

Susține G4Media. Click AICI pentru a redirecționa 3.5% din impozit - online, gratuit și simplu. Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

“Am făcut armata, am fost ultima promoţie care a făcut nouă luni. Am făcut armata la artilerie la Bacău în 1988-1989. Era o perioadă în care toată România făcea economie şi noi am făcut multă teorie şi puţină practică. Toată armata am tras 50 de cartuşe sau poate 30“, a afirmat Nicuşor Dan la Antena3.

El a precizat că abia în ultima lună de armată a fost în poligon la tragere.

“După ce am făcut teoria, în ultima lună de armată ne-am dus şi am tras pe un poligon adevărat cu tunul, la patru-cinci kilometri de Bacău. Erau tunuri din alea vechi, unele din al doilea război mondial. Dar eram destul de buni. Din trei-patru cadrări reuşeam să dăm în smârcul pe care îl ţinteam“, a precizat Nicuşor Dan.

El a explicat că imediat după facultate a studiat şase ani în Franţa şi astfel a rămas “cu gradul de caporal sau sergent“.