Moldovagaz va livra gaze naturale regiunii transnistrene până la sfârşitul lunii martie 2026

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Compania „Moldovagaz” va fi responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene până la 31 martie 2026, a decis luni Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), transmite Moldpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit ANRE, decizia vine pe fondul încetării, de la 1 septembrie, a licenţei de furnizare deţinută de S.A. „Moldovagaz” şi are caracter temporar şi tranzitoriu, fiind propusă conform prevederilor legislaţiei naţionale de Ministerul Energiei şi coordonată cu Biroul politici de reintegrare, transmite Agerpres.

„Măsura urmăreşte să asigure continuitatea livrărilor de gaze către consumatorii din regiunea transnistreană, evitând întreruperi într-o perioadă critică – sezonul rece”, a anunţat ANRE.

Astfel, compania va putea în continuare să achiziţioneze gaze naturale de pe piaţa angro din Republica Moldova, inclusiv prin platforma de tranzacţionare administrată de „Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) Est” S.R.L., însă exclusiv pentru necesităţile regiunii transnistrene, a precizat ANRE.

În acelaşi timp, S.A. „Moldovagaz” are obligaţia de a constitui rezerve de gaze suficiente pentru a acoperi cel puţin 15% din consumul mediu anual al consumatorilor casnici, precum şi al întreprinderilor şi instituţiilor care prestează servicii sociale esenţiale din regiune: până la 30 septembrie – minimum 50%; până la 31 octombrie – 100%.

ANRE a mai adăugat că va monitoriza permanent modul în care SA „Moldovagaz” respectă obligaţiile ce decurg din statutul de entitate desemnată. În caz de nerespectare, autoritatea are la dispoziţie mecanisme de responsabilizare, inclusiv sancţiuni financiare şi retragerea acestui statut, la propunerea Ministerului Energiei.

La începutul lunii august, ANRE a aprobat hotărârea de retragere a licenţei eliberată SA „Moldovagaz” pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, ca urmare a expirării termenului acordat şi neîndeplinirea cerinţelor privind separarea funcţională, decizională şi juridică faţă de alte activităţi din sector.