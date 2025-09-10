G4Media.ro
Sursa foto Facebook

Nicușor Dan, despre alegerile din Capitală: Mi-aș dori să se încheie cât mai repede/ Am avut o întâlnire cu domnul Drulă, care mi-a povestit despre proiectele pe care le are, m-am regăsit în multe dintre ele

Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri seara, că și-ar dori ca alegerile să se încheie cât mai repede, dar a evitat să spună dacă partidele din coaliție  ar trebui să abiă un candidat propriu sau nu. ”Am avut o întâlnire cu domnul Drulă, care mi-a povestit despre proiectele pe care le are, m-am regăsit în multe dintre ele. E preocupat de transportul public cum și eu am fost”, a mai spus șeful statului. Partidele din coaliție nu s-au înțeles asupra datei alegerilor pentru primăria Capitalei, condusă interimar în prezent de viceprimarul PNL Stelian Bujduveanu.

Despre alegerile în Capitală

  • În ce privește alegerile la primăria Capitalei mi-aș dori să se încheie cât mai repede, să avem o dată, candidați, altfel un primar interimar tot timpul directorii se uită la el, oare cât mai stă, de ce ar trebui să fac ce spune dacă tot pleacă. Un primar cu mandat e mult mai bun decât un primar interimar.
  • Este o competiție cu vizibilitate foarte mare, toată presa e aici, funcția e simbolic importantă. E foarte greu să guvernezi pe de altă parte candidații tăi să se acuze unul pe celălalt. Dar e un exercițiu democratic pe care trebuie să-l facem. Cum să se asocieze partidele între ele nu e treaba mea.
  • Am avut o întâlnire cu domnul Drulă, care mi-a povestit despre proiectele pe care le are, m-am regăsit în multe dintre ele. E preocupat de transportul public cum și eu am fost, cam atât.

 

