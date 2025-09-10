Nicușor Dan, despre alegerile din Capitală: Mi-aș dori să se încheie cât mai repede/ Am avut o întâlnire cu domnul Drulă, care mi-a povestit despre proiectele pe care le are, m-am regăsit în multe dintre ele
Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri seara, că și-ar dori ca alegerile să se încheie cât mai repede, dar a evitat să spună dacă partidele din coaliție ar trebui să abiă un candidat propriu sau nu. ”Am avut o întâlnire cu domnul Drulă, care mi-a povestit despre proiectele pe care le are, m-am regăsit în multe dintre ele. E preocupat de transportul public cum și eu am fost”, a mai spus șeful statului. Partidele din coaliție nu s-au înțeles asupra datei alegerilor pentru primăria Capitalei, condusă interimar în prezent de viceprimarul PNL Stelian Bujduveanu.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Despre alegerile în Capitală
- În ce privește alegerile la primăria Capitalei mi-aș dori să se încheie cât mai repede, să avem o dată, candidați, altfel un primar interimar tot timpul directorii se uită la el, oare cât mai stă, de ce ar trebui să fac ce spune dacă tot pleacă. Un primar cu mandat e mult mai bun decât un primar interimar.
- Este o competiție cu vizibilitate foarte mare, toată presa e aici, funcția e simbolic importantă. E foarte greu să guvernezi pe de altă parte candidații tăi să se acuze unul pe celălalt. Dar e un exercițiu democratic pe care trebuie să-l facem. Cum să se asocieze partidele între ele nu e treaba mea.
- Am avut o întâlnire cu domnul Drulă, care mi-a povestit despre proiectele pe care le are, m-am regăsit în multe dintre ele. E preocupat de transportul public cum și eu am fost, cam atât.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Nicușor Dan, întrebat dacă își face partid: Trebuie să existe o separație între conservatori pro-europeni, oameni ai dialogului și conservatori pro-ruși, oameni care propagă ura în societate / Această distincție trebuie făcută, cum se va realiza în societate nu e treaba mea
LIVE TEXT Președintele Nicușor Dan: Din perspectiva României trebuie să fim solidari cu Polonia / România este stat NATO, nu este nici o îngrijorare / Dacă ne uităm la rezultatele macro coaliția funcționează / Mi-aș dori ca alegerile din Capitală să se încheie cât mai repede
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.