Nicușor Dan, despre alegerile din Capitală: Mi-aș dori să se încheie cât mai repede/ Am avut o întâlnire cu domnul Drulă, care mi-a povestit despre proiectele pe care le are, m-am regăsit în multe dintre ele

Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri seara, că și-ar dori ca alegerile să se încheie cât mai repede, dar a evitat să spună dacă partidele din coaliție ar trebui să abiă un candidat propriu sau nu. ”Am avut o întâlnire cu domnul Drulă, care mi-a povestit despre proiectele pe care le are, m-am regăsit în multe dintre ele. E preocupat de transportul public cum și eu am fost”, a mai spus șeful statului. Partidele din coaliție nu s-au înțeles asupra datei alegerilor pentru primăria Capitalei, condusă interimar în prezent de viceprimarul PNL Stelian Bujduveanu.

Despre alegerile în Capitală