Nicuşor Dan: Dacă cineva vrea să critice modul în care am gestionat finanţele Bucureștiului, să-mi dea exemplu de o cheltuială nejustificată / Sunt primarul oraşului, îmi exercit poziţia / Vigheciu nu are nicio atribuţie

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a afirmat că dacă cineva vrea să critice modul în care a gestionat finanţele municipiului Bucureşti, atunci să îi dea exemplu de o cheltuială nejustificată. El a precizat că săptămâna viitoare va fi aprobat bugetul Capitalei. Nicuşor Dan a mai declarat că este în continuare primarul oraşului şi continuă să îşi exercite această poziţie, adăugând că în timpul campaniei electorale a delegat dreptul de semnătură, dar că viceprimarul Adrian Vigheciu nu are nicio atribuţie, transmite News.ro.

Nicuşor Dan a fost întrebat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, dacă va avea discuţii cu consilierii majoritari din Consiliul General pentru votarea bugetului Capitalei.

”Directorii mi-au propus un buget de 13 miliarde de lei şi noi avem cinci. Evident că toate cele 13 miliarde de lei ar putea să fie cheltuite dacă le-am avea. Întrebarea mea este dacă cineva vrea să critice modul în care eu am gestionat finanţele municipiului, să-mi dea exemplu de o cheltuială care este nejustificată. O cheltuială care este nejustificată. Dincolo de asta am luat o primărie la trei miliarde de datorie şi am dus-o la un rating cu patru grade peste ratingul naţional. Asta este financiar dacă vrem să avem o discuţie”, a explicat primarul Capitalei.

El a adăugat că marea problemă este cum se împart banii între Primăria Capitalei şi sectoare.

”Marea, marea problemă, din nou şi din nou de 20 de ani, şi de asta am făcut un referendum, este cum se împart banii între Primăria Capitalei şi sectoare. Adică care e relaţia între municipiu şi statul român, care este total, total defectuoasă şi faţă de care politicienii naţionali acţionează populist şi politicianist. Aici e problema cu bugetul. Mai departe evident că o să negociem cu consilierii şi o să avem un buget pentru ca oamenii să poată să-şi ia salariile”, a afirmat Nicuşor Dan.

Întrebat dacă acest buget va fi votat săptămâna viitoare, primarul Capitalei a răspuns: ”Da. Sunt convins”.

El a mai fost întrebat dacă atribuţiile sale de primar au fost preluate de viceprimarul Adrian Vigheciu.

”Pentru moment sunt primarul acestui oraş. Continui să-mi exercit poziţia asta. Am delegat dreptul de semnătură pentru că să se semneze mai repede nişte acte. Deci asta se va întâmpla până la finalul acestei campanii electorale, în ipoteza că vom câştiga şi mai departe în ipoteza în care nu vom câştiga. Deci în momentul acesta sunt primar, domnul Vigheciu nu are nicio atribuţie. Sunt nişte directori care au drept de semnătură pe anumite lucruri pe financiar pe resurse umane, pe chestiuni curente”, a menţionat Nicuşor Dan.

El a adăugat că dacă devine preşedintele României, atunci viceprimarul Vigheciu va conduce Primăria Capitalei.

”Dacă primarul devine preşedinte trebuie organizate alegeri în 90 de zile şi, în acest interval, domnul Vigheciu conduce primăria. Ce o să facă guvernul în situaţia asta, eu nu pot să zic”, a mai declarat Nicuşor Dan.