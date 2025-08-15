G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

O nouă zi caniculară în 24 de judeţe, inclusiv în capitală /…

efectele căldurilor extreme
Foto: G4Media

O nouă zi caniculară în 24 de judeţe, inclusiv în capitală / Temperaturile urcă până la 37 de grade Celsius

Articole15 Aug 0 comentarii

Valul de căldură va persista vineri în 24 judeţe şi în municipiul Bucureşti, unde temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), vineri, între orele 12:00 – 21:00, valul de căldură se va manifesta în Maramureş, Crişana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum şi în vestul, centrul şi sudul Munteniei unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic ridicat.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi în regiunile vestice şi nord-vestice şi izolat în cele sudice şi sud-estice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice şi sud-vestice. Pentru aceste zone, meteorologii au emis un Cod galben de caniculă şi disconfort termic ridicat, transmite Agerpres.

Şi capitala se va afla în cursul zilei de vineri sub atenţionare Cod galben de vreme deosebit de caldă, valorice termice maxime urmând să ajungă chiar şi la 36 de grade Celsius. În acelaşi interval orar, vremea va deveni caniculară, condiţii în care disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Maxima termică se va situa în jurul valorii de 36 de grade.

Meteorologii precizează că, sâmbătă, 16 august, valul de căldură, temperaturile deosebit de ridicate, canicula şi disconfortul termic ridicat vor persista în vestul, sud-vestul şi local în centrul ţării.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

O sută de unități de învățământ din capitală vor avea programul „Școală după școală” din septembrie

Articole13 Aug • 1.372 vizualizări
0 comentarii

METEO: Caniculă în Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei / Temperaturile vor fi cuprinse între 33 şi 36 de grade

Articole13 Aug • 217 vizualizări
0 comentarii

Burduja propune alegeri primare pentru Primăria Bucureşti: În absenţa unei candidaturi comune, blocul izolaţionist pleacă cu prima şansă / Din păcate, aproape în fiecare zi se mai anunţă un nou pretendent

Articole12 Aug • 1.632 vizualizări
8 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.