Fundația ”Doina Cornea” și-a propus achiziția unui scanner de sol necesar găsirii victimelor comunismului / ”Unii au fost îngropați în câmp, pe marginea Dunării. Localizarea lor este imposibilă fără un scanner de sol performant„

Fundația ”Doina Cornea” din Cluj-Napoca lansează o campanie publică pentru achiziția unui scanner de sol profesional. Acest dispozitiv este esențial pentru continuarea cercetărilor arheologice privind găsirea victimelor comunismului, îngropate fără cruce și fără nume — acum pe Insula Mare a Brăilei, dar și în alte locuri de exterminare din România, anunță Cluj24.

De doi ani, fundația desfășoară campanii de cercetare pe Insula Mare a Brăilei. Acolo, în fiecare an, au fost recuperate și predate Bisericii pentru păstrare şi Binecuvântare rămășițele a câte 7–8 deținuți politici asasinați.

Acești martiri vor fi, în cele din urmă, adăpostiți într-un osuar ce va fi ridicat de Biserica Ortodoxă Română pe insulă.

”Dar nu toți martirii sunt înmormântați în cimitir. Unii au fost îngropați în câmp, pe marginea Dunării sau chiar sub digurile ridicate cu prețul vieții lor. Localizarea lor este imposibilă fără un scanner de sol performant. De aceea avem nevoie de sprijinul vostru. Suma care ne mai este necesară se ridică la 125.000 lei”, arată reprezentanții Fundației.

Pentru orice sumă donată se vor primi online (în format imprimabil) o scrisoare de mulțumire, o diplomă de donator şi câteva fotografii din campania arheologică