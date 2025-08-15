G4Media.ro
Un clan din Timișoara propune primăriei achiziția unei case cu 3,7 milioane…

O casă detinută de un clan de romi din Timisoara e propusă vânzării către administrația locală
Sursa foto: Opinia Timișoarei

Un clan din Timișoara propune primăriei achiziția unei case cu 3,7 milioane de euro / Casa Muhle a aparținut vestitului florar imperial Wilhem Muhle / Un proces întins pe mai mulți ani a obligat proprietarii să intre în legalitate

Orașul meu, Timișoara15 Aug

Casea Muhle, care a aparținut vestitului florar imperial Wilhem Muhle, înregistrează un nou episod, după ce în urmă cu mai mulți ani a fost cumpărat de membrii unui clan rrom din Timișoara, iar autoritățile s-au luptat în instanță pentru ca aceștia au modificat-o fără a deține vreo autorizație de construcție, scrie Opinia Timișoarei.

După un război în instanța pornit încă de acum 10 ani pentru readucerea vilei de pe bulevardul Mihai Viteazu la aspectul inițial, asta după ce familia Stancu, ajunsă proprietar, o modificase fără autorizație și o transformase în ruină, acum romii vor iarăși să vândă casa. Clanul Stancu a înstiințat primăria ca să vadă dacă îsi exercita sau nu dreptul de preempțiune.

De-a lungul timpului au fost mai multe încercări de a prelua Casa Muhle în patrimoniul orașului. În 2015, Consiliul Local a respins propunerea de a porni negocieri între primărie și romii care cereau pe atunci 2,5 milioane euro. Cu câțiva ani înainte de acest moment, s-au vehiculat și alte sume, cuprinse între 800.000 și 1 milion de euro

Acum, Consiliului Local îi va fi supusă votului propunerea de a fi reluate procedurile de negociere pentru achiziția Casei Mühle și trecerea ei în patrimoniul orașului.

Clădirea, cu demisol, parter și mansardă, are o suprafață utilă de peste 1.000 mp și o curte generoasă de 2.400 mp, și a fost scoasă la vânzare de către proprietari la prețul de 3,7 milioane de euro.

Reprezentanții administrației Fritz spun că o evaluare independentă comandată de primărie ar indica o valoare estimată de aproximativ 2 milioane de euro.

 

  din realizarile marete ale PNL

