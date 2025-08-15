Un clan din Timișoara propune primăriei achiziția unei case cu 3,7 milioane de euro / Casa Muhle a aparținut vestitului florar imperial Wilhem Muhle / Un proces întins pe mai mulți ani a obligat proprietarii să intre în legalitate

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Casea Muhle, care a aparținut vestitului florar imperial Wilhem Muhle, înregistrează un nou episod, după ce în urmă cu mai mulți ani a fost cumpărat de membrii unui clan rrom din Timișoara, iar autoritățile s-au luptat în instanță pentru ca aceștia au modificat-o fără a deține vreo autorizație de construcție, scrie Opinia Timișoarei.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

După un război în instanța pornit încă de acum 10 ani pentru readucerea vilei de pe bulevardul Mihai Viteazu la aspectul inițial, asta după ce familia Stancu, ajunsă proprietar, o modificase fără autorizație și o transformase în ruină, acum romii vor iarăși să vândă casa. Clanul Stancu a înstiințat primăria ca să vadă dacă îsi exercita sau nu dreptul de preempțiune.

De-a lungul timpului au fost mai multe încercări de a prelua Casa Muhle în patrimoniul orașului. În 2015, Consiliul Local a respins propunerea de a porni negocieri între primărie și romii care cereau pe atunci 2,5 milioane euro. Cu câțiva ani înainte de acest moment, s-au vehiculat și alte sume, cuprinse între 800.000 și 1 milion de euro

Acum, Consiliului Local îi va fi supusă votului propunerea de a fi reluate procedurile de negociere pentru achiziția Casei Mühle și trecerea ei în patrimoniul orașului.

Clădirea, cu demisol, parter și mansardă, are o suprafață utilă de peste 1.000 mp și o curte generoasă de 2.400 mp, și a fost scoasă la vânzare de către proprietari la prețul de 3,7 milioane de euro.

Reprezentanții administrației Fritz spun că o evaluare independentă comandată de primărie ar indica o valoare estimată de aproximativ 2 milioane de euro.