BREAKING Nicușor Dan: Vă anunț că intenționez să candidez la alegerile prezidențiale din 2025 / Voi candida independent, voi avea discuții cu partidele pro-europene / Va fi o luptă grea între cei care apără interesul public și cei care apără interesul de gașcă

Nicușor Dan și-a anunțat oficial, într-o conferință de presă susținută luni seara la Primăria Capitalei, intenția de a candida independent la alegerile prezidențiale din 2025 și că este deschis la discuții cu partidele pro-europene. G4Media a scris în exclusivitate luni dimineață că primarul general își va anunța în scurt timp candidatura independentă la alegerile prezidențiale. G4Media a transmis LIVE cele mai importante declarații ale primarului.

Nicușor Dan a precizat care sunt, în opinia sa, cele trei probleme mari pe care România le are și unde rolul președintelui e important:

Corupția și funcționarea instituțiilor

România nu are azi o direcție

România este împărțită în categorii socio-culturale care sunt în opoziție unele față de altele

„Există zone întregi capturate de grupurile de interese. Ele acționează în interesul găștii și nu în interes public. Va fi o luptă grea între cei care apără interesul public și cei care apără interesul de gașcă.

Va fi o luptă care va implica mecanisme administrative, necesitatea de coagulare politică și justiție.

Acestea sunt atributele esențiale pe care trebuie să le aibă președintele. Să stăpânească mecanisme administrative, să poată negocia coagulări politice și să înțeleagă foarte bine mecanismele juridice”, a subliniat Nicușor Dan.

„Aceste atribute m-au făcut să fac anunțul de azi”.

Nicușor Dan:

Suntem într-un moment de cumpănă, cel mai dificil de după revoluție.

Românii au transmis la alegeri că nu se mai poate, că s-a mințit prea mult, că politicienii se prefac că încearcă să le rezolve problemele.

E nevoie de o schimbare fundamentală a modului în care statul răspunde la așteptările cetățenilor.

Vă anunț că intenționez să candidez la alegerile prezidențiale din 2025.

Sunt trei probleme mari pe care România le are și unde rolul președintelui e important.

A doua problemă – România nu are azi o direcție. Există peste tot studii, strategii, dar se bat cap în cap unele cu altele și sunt foarte puțin adaptate la realitate.

România are și în sectorul public și în cel privat, și în diaspora, resurse foarte importante de competență pe care însă statul nu le-a accesat până în acest moment.

Acesta este rolul președintelui, de a identifica aceste competențe, de a organiza pentru ca împreună să propună politicile publice cele mai potrivite.

A treia problemă: România este împărțită în categorii socio-culturale care sunt în opoziție unele față de altele, pentru că preocupările lor nu au fost înțelese de guvernanți și de clasa politică.

Este rolul președintelui să refacă dialogul dintre aceste categorii, să enunțe valorile care ne unesc, care fac diferența și să semnalizeze exagerările care împiedică dialogul și înțelegerea în societate.

Întrebare legitimă: de ce vin cu această propunere după ce bucureștenii mi-au acordat încrederea la alegerile locale? Pentru că bucureștenii nu pot trăi bine dacă România nu o duce bine.

Voi candida independent, sunt deschis la discuții cu partidele pro-europene, este nevoie de un președinte care să se asigure că direcția pro-reformă pe care partidele o enunță acum să fie urmată cu adevărat în activitatea guvernamentală.

Sunt convins că societate românească va profita de acest moment de reflecție neașteptat și va găsi resursele în integralitatea ei pentru a schimba ce e de schimbat”.

Răspunsuri la întrebări:

Q: Au existat discuții cu partidele?

A: E vorba de cele patru partide pro-occidentale, le-am informat de intenția mea, e o analiză care va urma. E o discuție care se poartă în paralel cu discuțiile despre formarea guvernului, e o discuție care va urma desigur.

Eu sunt primarul Bucureștiului. Acum trei săptămâni am avut un referendum, bucureștenii s-au exprimat în majoritare, o să facem tot ce ține de noi și continuăm pe buna credință a parlamentului pentru implementarea lor.

Q: Dacă nu veți primi susținere și vor fi mai mulți candidați, nu cresc șansele extremismului?

A: Eu am venit azi în fața societății și am făcut o propunere și am prezentat o ipoteză care mi se pare cea mai potrivită.

Q: Există sondaje de opinie?

A: Sunt sigur că o să aveți acces la sondaje.

Q: Ce se întâmplă cu proiectele din București?

A: E o schimbare fundamentală în România care s-a manifestat la votul la alegerile din urmă cu două săptămâni. Dacă la alegerile anterioare mesajul oamenilor a fost „o să alegem varianta cea mai puțin rea”, la aceste alegeri mesajul a fost „nu mai merge așa”. Fiecare dintre noi trebuie să se readapteze la această situație și cred că acesta este modul în care pot să ajut la rezolvarea problemelor pe care societatea le are.

Q: Cine ar trebui să răspundă pentru anularea alegerilor?

A: Eu cred că decizia CCR a fost necesară, cred că mai multe instituții ar fi trebuit să nu ne ducă să ajungem ca CCR să ajungă să anuleze niște alegeri care sunt în curs. Miza este ca instituțiile statului român să lămurească acele lucruri abia enunțate de CCR: influența unui actor străin, cheltuieli nelegale în campanie. Lipsa acestor informații poate să scadă încrederea oamenilor în instituțiile statului. Anularea unor alegeri e o chestiune foarte gravă.

Q: Cum vor înțelege cei din votul extremist că ați putea fi o alternativă?

A: O să avem o campanie electorală, mă aștept ca oamenii să vadă diferitele soluții care se propun și să alegem ce e mai bine pentru noi ca societate.

Q: Anunțul candidaturii poate interfera cu negocierile pentru Guvern?

A: E absolut legitim ca cele patru partide care vor să formeze coaliția să fie preocupate de ambele subiecte, e posibil să existe o interferență în discuțiile lor, ce pot eu să spun este că nu-mi doresc să fiu implicat în negocierile pe partea guvernamentală.

Q: Care a fost reacția liderilor partidelor?

A: Nu o să vă spun asta acum… În momentul în care agreezi să faci public ceva faci, când nu, nu. Mi s-a părut corect să informeze liderii celor patru partide de intenția mea.

Q: Ce se va întâmpla cu primăria în campanie? Vă veți suspenda din funcție?

A: Mai e până acolo. Acum prioritatea este să avem dialog cu parlamentul pe chestiuni care țin de referendum.

Q: Ați spus că ați făcut o analiză. Care sunt argumentele de a candida?

A: Am încercat în ce v-am spus care ar trebui să fie calitățile unui președinte. Am vorbit de capacitatea de a aduce actori din zona privată, publică, specialiști pentru a genera politici publice, am vorbit de capacitatea de negociator, trebuie să-nțelegi preocupările diferitelor categorii socio-culturale, cel mai important și cred că miza României pentru următorii ani este capacitatea de a transforma un stat foarte slab și capturat în mai multe zone într-un stat funcțional.

Aici e nevoie să cunoști funcționarea instituțiilor, e nevoie să ai abilitate politică, pentru că majoritățile contează, și e nevoie să cunoști mecanisme de justiție ca să zgâlțâi acest sistem fără să-l răstorni.

Eu cred că prin activitatea în această zonă de aproape 20 de ani sunt o persoană potrivită pentru asta.

Q: Cum a reacționat familia?

A: În acești patru ani am petrecut o parte din timpul pe care ei l-ar fi vrut aici…

Q: Deci vă susțin?

A: Da, sigur… Fetița mea a citit primul sondaj.

Q: De ce e România un stat slab?

A: Haideți să ne uităm la campania electorală, un candidat a apărut din senin, pretinzând că nu a cheltuit niciun ban, haideți să ne uităm la AEP, la Garda de Mediu, mergeți în instanțele de contencios și vedeți câte acte emise de autorități sunt anulate, să ne uităm la zone în care există corupție dar noi nu avem corupți… Sunt chestiuni pe care oamenii le înțeleg foarte bine.

Q: Ce mesaj aveți pentru votanții lui Călin Georgescu?

A: Trebuie să respectăm opțiunea fiecărui cetățean care a votat. O parte dintre noi nu am avut toate informațiile, sunt convins că e doar începutul unui șir de informații, și de asta am spus că e important ca instituțiile să dea cât mai multe detalii despre ce s-a întâmplat. Mesajul meu e să se informeze și să voteze în cunoștință de cauză.

Q: Ar trebui validată candidatura lui Călin Georgescu pentru viitoarele alegeri?

A: E o întrebare foarte bună. Pe de o parte, în ce privește contestarea apartenenței României la UE și la NATO, acest candidat este foarte apropiat de doamna Șoșoacă, care a fost exclusă. În ce privește declarațiile care încalcă anumite legi, aici trebuie să se pronunțe parchetul.

Oamenii au nevoie de onestitate. De multe ori guvernanții au încercat să evite principalele probleme pe care societatea le are.

De la un stat nefuncțional și capturat în multe locuri vrem un stat funcțional.

Q: Vă retrageți dacă nu aveți susținerea partidelor?

A: Îmi doresc susținerea partidelor pro-europene, mai departe toate combinațiile posibile le vom analiza.

În timpul conferinței de presă, Nicușor Dan a postat pe pagina sa de Facebook primul clip video de promovare a candidaturii:

Știrea inițială: Primarul Capitalei, Nicușor Dan, își va anunța în cursul zilei de luni sau marți candidatura la președinție ca independent, au declarat pentru G4Media.ro surse apropiate de primarul general. Potrivit acestora, candidatura lui Nicușor Dan nu a fost negociată cu partidele pro-europene, USR, PNL, PSD sau UDMR. Candidatura la prezidențiale ar urma tipicul candidaturii la Primăria Capitalei din 2020, care a fost anunțată înainte de a primi vreo susținere de la vreun partid.

Primarul Capitalei ar urma să înceapă procesul de strângere de semnături. Potrivit legii, Nicușor Dan va trebui să aibă 200.000 de semnături pentru a putea candida. Nicușor Dan nu este obligat să demisioneze de la Primăria București. Cel mai probabil își va lua concediu pe durata campaniei electorale, au precizat sursele citate.

Doar dacă va câștiga alegerile, Nicușor Dan va trebui să demsioneaze de la Primăria Capitalei. În acest caz, organizarea de noi alegeri pentru primăria Bucureștiului ar urma să fie decisă de Guvern.

Nicușor Dan este fondatorul partidului Uniunea Salvați România (USR), din care a demisionat în iunie 2017 deoarece n-a dorit să poziționeze partidul împotriva referendumului pentru familie.

Curtea Constituțională a anulat pe data de 6 decembrie primul tur al alegerilor prezidențiale care a avut loc pe 24 noiembrie și a dispus reluarea de la zero a procesului electoral.

Încă nu a fost stabilită data viitorului scrutin, însă cel mai probabil ar urma să aibă loc în primăvară.