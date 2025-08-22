Noua eră a banilor în tenis: Femeile urcă spectaculos în clasamentul financiar din ultimul an

Tenisul mondial a trecut de la BIG 3 (dominanta perioadă a lui Federer, Nadal și Djokovic) la era în care Jannik Sinner și Carlos Alcaraz fac legea. Acest lucru se vede și în ierarhia banilor câștigați din sportul alb în 2025, după cum informează Forbes. Interesant este faptul că în TOP 10 există patru jucătoare, ceea ce înseamnă că femeile sunt din ce în ce mai bine reprezentate.

Rivalitatea Alcaraz vs Sinner se mută și în clasamentul câștigurilor

Sinner și Alcaraz au câștigat toate Grand Slam-urile în ultimul an calendaristic, iar dominația celor doi poate fi lesne regăsită și în clasamentele câștigurilor.

Alcaraz (22 de ani) este pentru al doilea an consecutiv jucătorul de tenis cu cele mai mari încasări din cele două circuite mondiale, ATP și WTA.

Vorbim despre un total de 48.3 milioane de dolari în ultimele 12 luni, conform sursei citate.

Cea mai mare parte a sumei, aproximativ 35 de milioane, provine din contracte de sponsorizare și apariții comerciale.

Marele său rival, Jannik Sinner, a făcut un salt spectaculos atât pe terenul de joc, cât și în ierarhia încasărilor.

Italianul a ajuns la 47.3 milioane de dolari și este foarte aproape de Alcaraz. Peninsularul și-a trecut în conturi o sumă aproape dublă față de anul trecut.

Fan declarat al celor de la Milan, Sinner a strălucit în special prin performanțele de pe teren, unde a acumulat 20.3 milioane de dolari, un record depășit în istorie doar de Novak Djokovic.

Coco Gauff, regina tenisului și a finanțelor

Marea surpriză a ierarhiei vine din partea lui Coco Gauff. Americanca în vârstă de 21 de ani nu este doar cea mai bine plătită jucătoare de tenis, ci și cea mai bine plătită sportivă din lume în 2024.

Campioana de la Roland Garros a adunat 37,2 milioane de dolari, dintre care 25 de milioane provin din sponsorizări și contracte comerciale.

Djokovic, încă în top, dar generația tânără dictează regulile jocului

Ajuns la 38 de ani și fără un titlu de Grand Slam de la US Open 2023, Novak Djokovic continuă să fie printre fruntași în ierarhia banilor din tenisul prezentului.

Sârbul se află pe locul 4, cu 29.6 milioane de dolari adunați în ultimul an. Este, de altfel, singurul jucător de peste 30 de ani care poate fi găsit în TOP 10 mondial.

Vârsta medie a clasamentului a scăzut la 26 de ani, confirmând trecerea de ștafetă către o nouă generație.

Patru femei în top 10 – un record în sporturile majore

Ierarhia celor de la Forbes ne mai transmite un aspect important: tenisul de câmp este singurul sport global unde sportivele reușesc să concureze de la egal la egal (sau măcar aproape) cu barbații pe plan financiar.

În TOP 10 mondial, alături de Gauff se mai găsesc: Aryna Sabalenka (27.4 milioane $ – locul 5), Iga Swiatek – câștiguri similare în afara terenului cu Sabalenka) și Qinwen Zheng (21 milioane $, cea mai spectaculoasă ascensiune).

Trebuie reamintit faptul că recordul absolut este dat de anul 2020. La acel moment, Roger Federer, Rafael Nadal, Serena Williams și Novak Djokovic au purtat totalul primilor 10 din lume la 343 de milioane de dolari.

În ierarhia publicată recent de Forbes, TOP 10 mondial a generat câștiguri totale de 285 de milioane de dolari.

