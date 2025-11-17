William Vǎsîi, medalii de aur și argint la Turneul Campionilor de la Academia Rafa Nadal din Mallorca
William Văsîi a câștigat două medalii (una de aur și una de argint) la Turneul Campionilor la tenis de câmp, competiție dedicată tenismenilor în vârstă de 12 ani. Turneul s-a desfășurat pe terenurile Academiei Rafa Nadal din Mallorca.
Piteșteanul a câștigat proba de dublu și a fost învins în marea finală de la simplu.
Lăudat de Carlos Moya, fostul antrenor al lui Rafa Nadal
Premierea a fost făcută de fostul mare jucător spaniol Carlos Moya, devenit ulterior antrenorul lui Rafa Nadal și cel care a dat numele Turneului Campionilor: Carlos Moya Festival 12 & Under.
Moya l-a felicitat pe piteșteanul William Văsîi pentru jocul neobișnuit de bun la această vârstă și l-a asigurat că dacă va continua la fel, sigur va intra în circuitul ATP și va deveni un jucător bun, pentru că i-a plăcut ce a văzut la el, i-a apreciat fizicul foarte dezvoltat pentru vârsta de 12 ani și, mai ales, forța loviturilor.
