Institutul Oncologic de la Timișoara are autorizație de construcție. Ministrul Sănătății urgentează lucrările de demolare a vechii clădiri: „Suntem într-un proiect strategic și v-aș ruga, dacă se poate, să accelerați cât mai mult”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Institutul Oncologic de la Timișoara, care va fi amplasat la marginea orașului, pe terenul clădirii-fantomă a Spitalului Municipal, ridicată și abandonată în 1994, va fi construit cu bani europeni nerambursabili, din Programul Operațional Sănătate. Proiectul, în valoare de 180 de milioane de euro, nu mai poate primi finanțare prin PNRR, deoarece lucrările nu sunt suficient de avansate.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Aflat într-o vizită de lucru la Timișoara, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a mers pe șantierul viitorului Institut Oncologic, de pe Calea Torontalului, unde se desfășoară lucrările de demolare a spitalului nefinalizat.

„Pentru mine nu e doar o vizită tehnică, ci și o mare emoție. Cunosc acest proiect foarte bine, de la începuturile lui, din 2015. În 2022, când am ajuns la Ministerul Sănătății, proiectul era blocat complet. Există fonduri asigurate pentru construcția Institutului Oncologic prin Programul Operațional Sănătate – sunt bani europeni nerambursabili. Finanțarea se va modifica, din PNRR în POS. Institutul Regional de Oncologie, indiferent că nu-l doresc unii, de această dată se va face”, a declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul cere demolare accelerată

Responsabilul firmei care se ocupă de demolările de pe Calea Torontalului a dat asigurări că terenul va fi eliberat până în luna octombrie.

„Lucrăm la demolarea construcției. Din 15 iulie am început, iar acum suntem la o treime din progres. Suntem optimiști că până între 15 și 30 octombrie vom finaliza”, a precizat șeful de șantier.

Ministrul Sănătății a intervenit imediat:

„Ați spus 15 octombrie? Să fie 1 octombrie! Suntem într-un proiect strategic și v-aș ruga, dacă se poate, să accelerați cât mai mult. Cred că puteți să lucrați și noaptea aici, pentru a recupera întârzierile cauzate de licitație”.

Autorizația de construire, deja emisă

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a anunțat că între timp a fost eliberată și autorizația de construire pentru noul Institut Oncologic.

„Ieri (joi, 21 august) am emis autorizația de construire, dincolo de cea de demolare, unde deja suntem la peste 30% progres. Domnul ministru a cerut constructorului ca demolarea să fie finalizată până la 1 octombrie. Avem emisă și autorizația pentru construcția noului Institut Oncologic. Timișoara și Timișul au pierdut trenul spitalelor regionale în urmă cu zece ani, când acestea se finanțau în toată țara, mai puțin aici. Iată că astăzi, după câțiva ani, Timișul va avea primul spital regional din România, deși a ratat atunci momentul împărțelilor”, a spus Alfred Simonis.

Cum va arăta noul spital

Institutul Oncologic va avea o suprafață de 65.000 de metri pătrați și un regim de înălțime S+P+4E+etaj tehnic. Clădirea va include 250 de paturi, 6 săli de operație, facilități de radioterapie, laborator de medicină nucleară, centru de transplant medular și de afereză de celule stem.

Ambulatoriul va cuprinde 26 de cabinete medicale și săli de tratament. De asemenea, proiectul prevede spații dedicate cercetării și învățământului, zone speciale pentru aparținători, precum și 152 de locuri de parcare.