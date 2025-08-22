G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Institutul Oncologic de la Timișoara are autorizație de construcție. Ministrul Sănătății urgentează…

Alexandru Rogobete și AlȘantierul de pe Calea Torontalului FOTO Ștefan Both

Institutul Oncologic de la Timișoara are autorizație de construcție. Ministrul Sănătății urgentează lucrările de demolare a vechii clădiri: „Suntem într-un proiect strategic și v-aș ruga, dacă se poate, să accelerați cât mai mult”

COHERO4EU22 Aug • 67 vizualizări 0 comentarii

Institutul Oncologic de la Timișoara, care va fi amplasat la marginea orașului, pe terenul clădirii-fantomă a Spitalului Municipal, ridicată și abandonată în 1994, va fi construit cu bani europeni nerambursabili, din Programul Operațional Sănătate. Proiectul, în valoare de 180 de milioane de euro, nu mai poate primi finanțare prin PNRR, deoarece lucrările nu sunt suficient de avansate.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Aflat într-o vizită de lucru la Timișoara, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a mers pe șantierul viitorului Institut Oncologic, de pe Calea Torontalului, unde se desfășoară lucrările de demolare a spitalului nefinalizat.

„Pentru mine nu e doar o vizită tehnică, ci și o mare emoție. Cunosc acest proiect foarte bine, de la începuturile lui, din 2015. În 2022, când am ajuns la Ministerul Sănătății, proiectul era blocat complet. Există fonduri asigurate pentru construcția Institutului Oncologic prin Programul Operațional Sănătate – sunt bani europeni nerambursabili. Finanțarea se va modifica, din PNRR în POS. Institutul Regional de Oncologie, indiferent că nu-l doresc unii, de această dată se va face”, a declarat Alexandru Rogobete.

Alexandru Rogobete și Alfred Simonis pe șantierul din Calea Torontalului FOTO Ștefan Both

Ministrul cere demolare accelerată

Responsabilul firmei care se ocupă de demolările de pe Calea Torontalului a dat asigurări că terenul va fi eliberat până în luna octombrie.

„Lucrăm la demolarea construcției. Din 15 iulie am început, iar acum suntem la o treime din progres. Suntem optimiști că până între 15 și 30 octombrie vom finaliza”, a precizat șeful de șantier.

Ministrul Sănătății a intervenit imediat:

„Ați spus 15 octombrie? Să fie 1 octombrie! Suntem într-un proiect strategic și v-aș ruga, dacă se poate, să accelerați cât mai mult. Cred că puteți să lucrați și noaptea aici, pentru a recupera întârzierile cauzate de licitație”.

Alexandru Rogobete și Alfred Simonis pe șantierul din Calea Torontalului FOTO Ștefan Both
Alexandru Rogobete și AlȘantierul de pe Calea Torontalului FOTO Ștefan Both

Autorizația de construire, deja emisă

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a anunțat că între timp a fost eliberată și autorizația de construire pentru noul Institut Oncologic.

„Ieri (joi, 21 august) am emis autorizația de construire, dincolo de cea de demolare, unde deja suntem la peste 30% progres. Domnul ministru a cerut constructorului ca demolarea să fie finalizată până la 1 octombrie. Avem emisă și autorizația pentru construcția noului Institut Oncologic. Timișoara și Timișul au pierdut trenul spitalelor regionale în urmă cu zece ani, când acestea se finanțau în toată țara, mai puțin aici. Iată că astăzi, după câțiva ani, Timișul va avea primul spital regional din România, deși a ratat atunci momentul împărțelilor”, a spus Alfred Simonis.

Alexandru Rogobete și AlȘantierul de pe Calea Torontalului FOTO Ștefan Both

Cum va arăta noul spital

Institutul Oncologic va avea o suprafață de 65.000 de metri pătrați și un regim de înălțime S+P+4E+etaj tehnic. Clădirea va include 250 de paturi, 6 săli de operație, facilități de radioterapie, laborator de medicină nucleară, centru de transplant medular și de afereză de celule stem.

Ambulatoriul va cuprinde 26 de cabinete medicale și săli de tratament. De asemenea, proiectul prevede spații dedicate cercetării și învățământului, zone speciale pentru aparținători, precum și 152 de locuri de parcare.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ministrul Dragoș Pîslaru: 15 milioane de euro din fonduri europene pot fi accesate pentru refacerea infrastructurii afectate de inundaţii

COHERO4EU21 Aug • 5.554 vizualizări
0 comentarii

Peste 10 milioane euro din fonduri europene în Regiunea Centru, pentru dezvoltarea parteneriatelor dintre IMM-uri și organizațiile de cercetare-inovare

COHERO4EU20 Aug • 372 vizualizări
0 comentarii

Undă verde pentru realizarea Studiului de fezabilitate pentru trenul metropolitan al Brașovului. Cea mai mare parte a banilor sunt din fonduri europene nerambursabile

COHERO4EU19 Aug • 1.240 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.