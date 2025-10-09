Patru membri ai unei trupe peruane de cumbia, un stil de muzică latinoamericană, au fost împuşcaţi pe scenă la un concert în zona unei baze militare din Lima

Poliţia Naţională Peruană (PNP) a confirmat că patru membri ai formaţiei de cumbia Agua Marina, unul dintre cele mai cunoscute grupuri din Peru, au fost răniţi miercuri seară, după ce au fost atacaţi cu arme de foc în timp ce susţineau un concert în zona unei baze militare din Lima, transmite joi agenţia de știri EFE, citată de Agerpres.

Generalul Felipe Monroy, şeful poliţiei regionale din Lima, a declarat reporterilor că „acest act criminal împotriva orchestrei” a avut loc miercuri, în jurul orei locale 22:00, precizând că, potrivit rezultatelor preliminare, patru persoane au fost rănite, toate din cadrul formaţiei.

El a explicat că doi dintre răniţi sunt fraţii Quiroga Querevalú, fondatorii grupului, unul dintre ei având o rană prin împuşcare în zona coapsei, iar celălalt cu trei răni prin împuşcare, una dintre ele în zona pieptului.

„Au fost transportaţi rapid la spital”, a spus Monroy. „Mai avem doi răniţi, bateristul şi inginerul de sunet, care se află, deocamdată, în afara oricărui pericol; însă, îngrijorarea este pentru membrul care are o rană prin împuşcare în piept”, a subliniat el.

Monroy a adăugat că rezultatele preliminare ale anchetei indică faptul că focurile de armă au fost trase de două persoane care au ajuns cu motocicleta pe o alee din spatele sălii de concert. „Partea din spate a scenei este orientată spre alee, într-o zonă complet riscantă”, a spus el.

„Nu s-a făcut nicio evaluare a riscurilor, de către nicio entitate”, a subliniat Monroy, după ce a menţionat că, din informaţiile preliminare, locaţia nu ar fi fost autorizată să găzduiască un eveniment public, ci unul privat.

Atacul a survenit într-un context în care populaţia solicită autorităţilor peruane să răspundă eficient la creşterea semnificativă a violenţei generate de organizaţiile criminale axată în principal pe extorcare şi infracţiuni comandate.

În martie, Paul „El Ruso” Flores, solistul formaţiei Armonía 10, o altă trupă populară de cumbia – un stil de muzică latinoamericană – din Peru, a fost ucis la Lima în timpul unui atac armat asupra autobuzului în care se afla grupul. La acea vreme, mai multe formaţii de cumbia au raportat că au fost extorcate de organizaţii criminale, printre acestea numărându-se Agua Marina.

Luni, sindicatele transportatorilor urbani din Lima şi din oraşul portuar vecin Callao au organizat una dintre cele mai ample greve din ultimii ani solicitând asistenţă guvernamentală în faţa acestui val de extorcare şi de crime comise de bande criminale.

După ce s-a anunţat că greva va fi prelungită pentru încă o zi, autorităţile guvernamentale s-au întâlnit cu liderii transportatorilor şi s-au angajat la dialog pentru a stabili măsuri de combatere a criminalităţii, iar protestul a fost ulterior anulat. Atât guvernul peruan, cât şi Congresul au anunţat în ultimele ore că vor organiza joi o întâlnire comună cu liderii transportatorilor şi autorităţile pentru a începe analiza măsurilor care urmează să fie luate.